Scopre un "segno" nel muro di casa: dentro trova un messaggio scritto 48 anni fa

Le case antiche, si sa, nascondono spesso spazi nascosti e segreti persi nel tempo. Misteri che poi tornano a galla all'improvviso scatenando la curiosità, non soltanto di chi li trova. Un po' come successo in un'abitazi0one situata in una piccola cittadina di Green Valley, nei pressi di Peoria, in Illinois (Stati Uniti): durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile, vecchio di oltre 150 anni, un operaio edile ha notato un segno sul muro, una piccola tacca, con vicino una scritta che recitava: "Nota 29/09/1975". Controllando dietro l'asse di legno il falegname Dakota Mohn ha trovato un messaggio lasciato dentro una bottiglia e scritto 48 anni prima da una 14enne, divenuta ora una donna di 61 anni, che viveva in quella casa con la sua famiglia.

Inizialmente il mistero, condiviso su TikTok da Mohn, ha scatenato la curiosità degli utenti, che hanno ipotizzato la storia che poteva nascondersi dietro quel messaggio, scritto nel 1975 e trovato soltanto adesso, nel 2023. Ma chi ha lasciato quel messaggio nascosto? L'autrice del messaggio è Stephanie Herron, che all'epoca aveva 14 anni ed era una delle cinque figlie di Earnest Herron: la donna, adesso 61enne, si è poi trasferita a New York, dove si è sposata, prendendo il cognome del marito Poit, con cui ha avuto cinque bambini.

La donna, rintracciata tramite i social, ha raccontato la sua reazione ai media statunitensi: "Quando ho saputo della nota sono rimasta scioccata, davvero scioccata. Onestamente, mi ero completamente dimenticata di averla lasciata. La vita va avanti, gli anni passano, succede. Non riesco a credere che la mia storia abbia coinvolto così tante persone e generato così tanta curiosità. Ho ricevuto tanti messaggi dalle persone che si ricordano del mio periodo a Green Valley, è stato un bel posto in cui crescere".

Dalle foto condivise sui social da Dakota Mohn è possibile leggere il contenuto messaggio, che recita: "A chi trova questo: oggi è il 29 settembre 1975. Mi chiamo Stephanie Herron. Vivo qui con mia madre, mio ??padre (Earnest), Becky e Valerie. Gerald Ford è presidente. La signora Lay è la nostra vicina. La mamma è incinta e il bambino nascerà da un giorno all'altro. Per quanto ne sappiamo, questa casa è stata costruita nel 1872. La stiamo ristrutturando. L'Illinois Central Railroad si trova sul lato ovest della casa. Viviamo qui da 8 anni.Mio padre lavora alla Chicago Northwestern Railroad. Green Valley ha circa 650 persone. Io ho 14 anni, Val 16 e Becky 12". Dopo la descrizione della sua famiglia, la nota di Stephanie si conclude con un augurio ai nuovi inquilini della casa in cui è cresciuta: "Spero che tu abbia molta felicità in questa casa. P.S. Il nome di mia madre è Rose Herron. È un'infermiera registrata. Lavora alla casa di cura Hopedale. È nata nel Nebraska. È una madre molto buona".

Nel 1975, come confermato anche dalla 61enne, andavano molto di moda le cosiddette "capsule del tempo", scatole sigillate e sepolte con dentro scritti e ricordi, da aprire dopo un determinato numero di anni. La famiglia Herron si era trasferita a Green Valley nel 1967, quando accanto vi era una ferrovia ancora in funzione. Nel corso degli anni sono stati diversi i lavori di ristrutturazione e le aggiunte apportate all'abitazione, tra cui anche il portico tra cucina e soggiorno in cui è stato rinvenuto il messaggio scritto da Stephanie.

La storia ha appassionato molto anche i nuovi proprietari della casa, che hanno chiesto al falegname Mohn di costruire nel muro in cui è stata trovata la nota una scatola delle ombre in cui lasciare un nuovo messaggio per i prossimi inquilini. Che ne sarà adesso della lettera? Secondo Stephanie Poit dovrebbe tornare al suo posto: "Lasciatela nel muro, lasciate che diventi un mistero per qualcun altro tra qualche anno".

