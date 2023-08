È in ritardo per il volo, noleggia un elicottero per l'aeroporto: "Costa meno di un altro biglietto"

Una sveglia che non suona, il traffico o uno sguardo all'orario sbagliato sul biglietto. Arrivare tardi in aeroporto e perdere il proprio volo è l'incubo di tutti i viaggiatori, un problema che si può risolvere soltanto partendo con il giusto anticipo da casa e controllando il percorso. Oppure, c'è chi decide di prendere un elicottero per arrivare in tempo in aeroporto, evitando traffico e parcheggio. L'insolita soluzione è stata mostrata in un video dall'utente TikTok @kevindroniak, un ragazzo che aveva letto erroneamente "10" anziché "18" sul biglietto, ritrovandosi in estremo ritardo: lui era ancora nel suo appartamento di Manhattan, mentre il volo sarebbe partito dopo un'ora circa dall'aeroporto JFK di New York.

Una distanza impossibile da percorrere in auto, che ha spinto Kevin a pensare a una soluzione alternativa: noleggiare un elicottero, un'idea che, a suo dire, consente anche di risparmiare sull'acquisto di un nuovo biglietto aereo. "Questo è quello che farò e cercherò di arrivare in tempo - spiega il giovane nel filmato pubblicato sui social - Costa meno che comprare un nuovo biglietto". Un piano bizzarro andato a buon fine: come mostra il video, dopo il volo in elicottero Kevin è riuscito ad arrivare in tempo in aeroporto per prendere il suo volo.

Il filmato è diventato immediatamente virale su TikTok, accumulando oltre 10 milioni di visualizzazioni, un milione e di like e migliaia dei commenti. Molti utenti hanno commentato ironicamente l'idea di prendere l'elicottero, altri sono rimasti sorpresi del fatto che abbia veramente attuato questo piano per non perdere l'aereo. Una soluzione insolita ed efficace, ma sicuramente non alla portata di tutti.

