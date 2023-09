Murata in casa prima del matrimonio: il crudele scherzo alla sposa

Come impedire a una sposa di arrivare in tempo alle nozze? Semplice, basta murarla in casa. Ironia a parte, è proprio questo il crudele scherzo messo in atto da un gruppo di ragazzi in Spagna. La giovane avrebbe dovuto sposarsi, ma al suo risveglio ha scoperto l'amara sorpresa: gli amici l'avevano letteralmente sigillata in casa con mattoni e cemento, rendendo impossibile per la donna uscire di casa e dirigersi verso l'altare.

Uno scherzo crudele avvenuto nel paese spagnolo di Villamayor de Santiago, a Cuenca: il video dell'impresa, condiviso su TikTok, è diventato virale in pochissimo tempo. Le immagini mostrano gli amici della sposa che durante la notte si recano fuori dall'abitazione della sposa con l'auto piena di tutto l'occorrente: mattoni, cemento e strumenti da lavoro. Dopo diverse ore di fatica gli amici hanno atteso il risveglio della sposa fuori dalla casa, filmando di nascosto la sua reazione sconvolta.

La giovane prova ad aprire la porta di casa e scopre di non poter uscire, capendo soltanto in un secondo momento cosa stava succedendo. Migliaia di utenti hanno commentato il filmato postato sui social, tra le molte frasi ironiche c'è anche chi ha consigliato alla donna di prendere lo scherzo come un segno del destino e annullare le nozze o chi ha posto l'attenzione sul messaggio velato degli amici: "Forse non vogliono che ti sposi".

