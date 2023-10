Il treno Ue che sbaglia "strada" e finisce a Disneyland

Un gruppo di eurodeputati e assistenti, a bordo di un treno speciale dell'Unione europea diretto a Strasburgo, sono stati protagonisti di un "errore di percorso" che li ha portati in un posto speciale: Disneyland. Un treno dell'Unione Europea partito il 16 ottobre dalla stazione Midi di Bruxelles in direzione Strasburgo ha sbagliato strada ed è finito brevemente a Marne la Vallée Chessy, dove si trova il parco divertimenti, provocando un ritardo di 45 minuti.

L'imprevisto non poteva che finire sui social. "Non siamo il Parlamento di Topolino" scherza su X (ex Twitter) il verde tedesco Daniel Freund, mentre gli fa eco l'olandese Samira Rafaela che scrive: "Team Disneyland". "Dove i sogni diventano realtà" chiosa l'assistente Emmanuel Foulon, prendendo come tutti gli altri con filosofia il simpatico 'fuori programma' della giornata. Il convoglio su cui si trovavano eurodeputati e funzionari è uno di quelli speciali previsti dai trattati dell'Unione europea, istituiti appositamente per spostare i dipendenti dell'Eurocamera tra le sedi di Bruxelles e Strasburgo in occasione delle plenarie.

Suite à une erreur d’aiguillage à Paris Charles de Gaule, la #SNCF a envoyé á #Disney le train qui devait amener les parlementaires européens de Bruxelles á Strasbourg.



« Quand la magie prend vie », le slogan de Disney bientot celui du Parlement européen ?#Eplenary pic.twitter.com/KLpUtZRuhN October 16, 2023

