L'uomo che corre in città con un frigo sulle spalle: fermato dalla polizia, ma non è un ladro

Lo hanno scambiato per un ladro mentre correva in città con un frigorifero sulle spalle per allenarsi in vista della maratona di Londra. L'uomo, Daniel Fairbrother, è stato fermato dagli agenti a Stevenage, nell'Hertfordshire, a sud di Londra quando, come ha raccontato lui stesso alla Bbc, era alla sua seconda corsa con il frigorifero legato sulle spalle. "Hanno acceso le luci blu, hanno bloccato il traffico e mi hanno fermato per scoprire cosa stava succedendo", ha detto il ragazzo.

"Un agente di polizia ha abbassato il finestrino e mi ha detto: capisci che dobbiamo fermarti? Quello che hai sulla schiena è un frigorifero...". Ma gli agenti si sono resi conto subito che il ragazzo non stava rubando nulla e "alla fine mi hanno stretto la mano". Daniel corre così per un fine benefico. Il giovane vuole vincere a tutti i costi la maratona di Londra per aiutare un suo amico malato di diabete: si allena con un frigo su cui c'è anche un Qr code per far conoscere la sua iniziativa. Fairbrother spera di vincere i diecimila dollari messi in palio, per poi donarli all'organizzazione Diabetes UK.

"È a sostegno del mio migliore amico Sam, che è un diabetico di tipo 1. L'anno scorso ho provato ad intraprendere una sfida che non è andata come avevo previsto e ho promesso di tornare più forte", ha raccontato Daniel alla Bbc. Un portavoce della polizia, dopo l'equivoco, ha detto: "Vorremmo augurare a Daniel tutto il meglio per l'allenamento in vista della maratona".