Gallina depone uovo gigante, il triplo del normale: "Mai visto nulla di simile"

Un uovo di gallina dalle dimensioni giganti e che pesa ben 193 grammi, tre volte quelli di un uovo medio. È stato raccolto in Salento dai proprietari di un allevamento tra Veglie e Porto Cesareo lo scorso 6 gennaio. "C’è chi ha donato calze sfarzose colorate piene e strapiene di dolciumi, e poi c’è chi riceve quest'uovo maestoso e immenso, fuori da ogni regola – dicono gli allevatori della Fattoria La vegliese – Mai visto in tanti anni di produzione un uovo di gallina così grande: basti pensare che un uovo medio pesa 60 grammi".

La reazione degli utenti è stata di grande stupore, si perde il conto dei commenti a sostegno dell'animale e del suo grande sforzo. Ora non resta che curiosare all'interno: per ora l'uovo jumbo, come è stato ribattezzato, è in frigo e la sua apertura sarà un evento mediatico: probabilmente si tratta di un uovo con più tuorli o che contiene all'interno un altro uovo. Un evento raro ma naturale. Intanto è festa tra i bambini che fanno la processione per vederlo.