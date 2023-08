Alluvione in Emilia-Romagna, Figliuolo: "Ho firmato l'ordinanza per ristori ai Comuni"

"Ho firmato l'ordinanza che sarà a breve pubblicata per il ristoro ai Comuni ed enti di bonifica che hanno messo in opera interventi - oltre 2.500 - per 289 milioni di euro e possiamo andare avanti. Poi ci sono 123 milioni euro per gli interventi nel 2024". Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza alluvione in Emilia, ha fatto il punto della situazione intervenendo al Meeting di Rimini. Le famiglie però non vedranno i fondi per la ricostruzione privata neppure a settembre.

Il generale Figliuolo ha spiegato che si procederà con "la ricostruzione per urgenti necessità: 449 milioni per il 2023. Stiamo continuando a erogare contributi per i nuclei e le famiglie sgombrate". Ha poi voluto ricordare la portata catastrofica dell'evento: è stata "come l'esondazione di 23 corsi d'acqua tutti insieme. Fin dalle prime fasi ho partecipato attivamente come comandante del Covi (Comando operativo di vertice interforze). Il ministro Crosetto al telefono mi disse: 'Metta in campo tutto ciò che la Difesa ha': 1000 uomini e donne 11 elicotteri, battelli, motopompe, battelli" e molto altro ancora in quei giorni di soccorso continuo".

Quando arrivano i rimborsi alle famiglie

"Agli inizi di settembre - ha spiegato Figliuolo - saremo in grado di finalizzare l'ordinanza per la quantificazione dei danni e la stima dei rimborsi per la ricostruzione privata. Lo stesso faremo per le imprese".

Quindi, stando alla road map del generale, settembre non sarà il mese in cui saranno erogati i rimborsi per la ricostruzione privata. Famiglie e imprese dovranno attendere ancora.

"In questo momento - ha detto Figliuolo - si continuano a erogare i contributi di immediato sostegno ai nuclei familiari, dai 3.000 ai 5.000 euro. Chiaramente mi rendo conto che per chi ha avuto 100.000 euro o più di danni è ben poca cosa, ma è ciò che si sta facendo al momento: abbiamo parlato di verità e io vi dico quello che si fa. Stiamo continuando a erogare i contributi di autonoma sistemazione per i nuclei delle famiglie che sono state sgomberate e non possono più stare a casa propria - ha continuato Figliuolo - e ritengo che agli inizi di settembre saremo in grado di finalizzare l'ordinanza per la ricostruzione privata, per fornire alle famiglie le indicazioni e gli strumenti utili per quantificare i danni e poi procedere ai rimborsi. Ripeto: a settembre non procederemo ai rimborsi, quantifichiamo i danni. Dopodichè, una volta perimetrati i danni, e la stessa cosa faremo per le imprese chiederò l'allocazione delle risorse in funzione di quello che il presidente del Consiglio ha detto e scritto per il totale rimborso. Quindi sarà chiesto questo adeguato fabbisogno finanziario una volta ottenuti i dati precisi".

Figliuolo ha ribadito l'impegno della premier: "Meloni sta dando massima priorità affinché si possa uscire dall'emergenza e tornare a una piena normalità".

La stessa presidente del Consiglio è tornata a parlare - tramite social - dopo lo stop per le vacanze estiva in famiglia. A corredo di una foto che la ritrae a Palazzo Chigi scrive: "Al lavoro per costruire un'Italia che torni a pensare in grande, a essere consapevole del suo valore e delle sue potenzialità ancora inespresse".

Mattarella: "Cittadini e sindaci non siano lasciati soli"

Figliuolo ha parlato dal Meeting di Rimini, dove oggi 25 agosto è stato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo stesso Capo dello Stato nel corso del suo intervento ha dedicato un passaggio alla difficile situazione dell'Emilia Romagna. "L'alluvione ha lasciato ferite profonde - ha detto Mattarella -. I cittadini della Romagna e i loro sindaci non vanno lasciati soli. La ripartenza delle comunità e, con esse, di ogni loro attività, è una priorità, non soltanto per chi vive qui, ma per l'intera Italia".

