App Immuni, il governo la cancella: dal 31 dicembre l'app di tracciamento Covid viene oscurata

L'app Immuni sarà presto soltanto un ricordo. Dal 31 dicembre sarà infatti dismessa la Piattaforma unica nazionale per la gestione del Sistema di allerta Covid-19 e la relativa applicazione, lanciata nel giugno del 2020 per allertare i contatti stretti di positivi al coronavirus. Vediamo cosa cambia per i dati raccolti e per chi sta ancora utilizzando l'app per scaricare i green pass, ad esempio.

Cosa succede all'app Immuni

Il Ministero della Salute ha comunicato che dal 31 dicembre "verrà interrotto ogni trattamento di dati personali effettuato" dal dicastero "ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70".

La App Immuni, dunque, non sarà più disponibile negli store delle applicazioni mobile (Apple, Google, Huawei). E sugli smartphone dei cittadini che l'hanno installata - precisa il ministero - non funzionerà più per attivare e ricevere le notifiche di allerta di eventuale contatto stretto con altri utenti dell'applicazione per le finalità del contact tracing digitale.

L'App Immuni, infine, non sarà più utilizzabile per acquisire le certificazioni verdi Covid-19 - i cosiddetti Green pass -, ma solo per conservare quelle già acquisite. Sarà possibile recuperarle con gli altri strumenti online disponibili: App Io, Fascicolo sanitario elettronico oppure direttamente sul sito dedicato alle certificazioni verdi.

I dati di Immuni: come l'hanno usata gli italiani

L'App Immuni doveva servire a contenere i contagi e migliorare il tracciamento, avvisando che una persona era entrata in contatto con un positivo. Tuttavia, gli italiani non hanno fatto un grande ricorso all'app, almeno per segnalare la positività. Secondo i dati resi pubblici dal sito dedicato, l'App ha registrato poco più di 92mila positivi, avvisando circa 196mila persone di un contatto stretto con un positivo.

Mentre per quanto riguarda il numero di volte in cui è stata scaricata, Immuni ha raggiunto 21,9 milioni di dispositivi. L'alto numero di download si spiega con la possibilità di poter usare l'app per avere il Green Pass sul proprio smartphone.