Sabato sera torna la Giostra del Saracino, la grande rievocazione storica di Arezzo

Sabato 17 giugno ad Arezzo si corre la 143esima edizione della Giostra del Saracino, dedicata al pittore cortonese Luca Signorelli nel 500esimo anniversario della morte. In palio l'ambitissima lancia d'oro, realizzata a quattro mani dall'artista irlandese Sean Shanahan e dal maestro intagliatore Francesco Conti.

Nell'affascinante cornice di piazza Grande si sfideranno i giostratori dei quattro quartieri della città. Al galoppo lancia in resta contro il buratto, cercheranno di colpire il punteggio più alto sul tabellone dell'automa, che nella rievocazione storica rapppresenta il Re delle Indie. Sono previste maggiorazioni del risultato, come in caso di rottura della lancia, oppure decurtazioni in caso di carriera lenta (misurata da fotocellule) o perdita della lancia.

Il quartiere favorito è quello di Porta Santo Spirito (gialloblu), reduce dal cappotto del 2022, che negli ultimi anni ha scalato l'albo d'oro fino ad arrivare in testa alla classifica dei successi a quota 39. A contendergli la vittoria i rossoverdi di Porta Crucifera (38 vittorie), i biancoverdi di Porta Sant'Andrea (37 vittorie, l'ultima nel 2018) e i giallocremisi di Porta del Foro (27 vittorie, l'ultima nel 2019).

La Giostra, secondo regolamento, si corre in notturna nel penultimo sabato di giugno. Poi ce ne sarà un'altra la prima domenica di settembre, quest'anno dedicata ai cento anni dalla fondazione dell'Arezzo calcio. Sabato sera l'ingresso in piazza dei figuranti, previsto per le 21.30, sarà preceduto dal corteo che, dalle 20, muoverà lungo il centro storico. Sulle tribune allestite in piazza Grande siederanno circa 3.500 spettatori. I biglietti sono andati già tutti esauriti.