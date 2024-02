Trovato un vero e proprio arsenale a casa di Alain Delon: non ha nessuna licenza

La perquisizione era stata ordinata dal giudice tutelare l'8 febbraio, in quanto era stata osservata - durante una visita legale a casa dell'attore - la presenza di un'arma da fuoco. Nell'abitazione di Alain Delon a Douchhy-Montcorbon, nel centro della Francia, c'era addirittura un vero e proprio arsenale, 72 armi da fuoco e oltre 3.000 munizioni. Tutto sequestrato.

L'attore, 88 anni, gravemente malato e di recente al centro di dispute tra i figli che hanno lacerato la famiglia, "non è in possesso di nessuna autorizzazione che gli permetta di detenere armi da fuoco", ha fatto sapere oggi la procura di Montargis. Alcune sono armi da guerra, altre da tiro sportivo, altre ancora da difesa personale.

Come se non bastasse, nella residenza di Alain Delon è stata "constatata anche l'esistenza di un poligono di tiro", ha aggiunto il procuratore. Un'inchiesta è stata aperta per detenzione illegale di armi.