L'attacco hacker russo all'Italia oggi

Dopo gli attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) che hanno colpito diversi siti istituzionali nei giorni scorsi, gli hacker filorussi del gruppo KillNet tornano a minacciare l'Italia. "30 maggio - 05:00 il punto d'incontro è l'Italia!', si legge in un messaggio postato su Telegram dal collettivo. In un messaggio successivo Killnet ironizza: "sono sempre stato interessato a una domanda: la Russia generalmente supporta le nostre attività? Dal momento che faremo un colpo irreparabile in Italia a causa della guerra con Anonymous. Saremo almeno ricordati nella nostra terra natale?". In precedenza Anonymous aveva reso inaccessibile il sito dei filorussi 'killnet.ru', dichiarando guerra agli hacker 'rivali'.

Sugli attacchi dei giorni scorsi ha aperto un fascicolo d'indagine la procura di Roma che ha delegato gli accertamenti agli specialisti della Polizia postale. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, da parte sua, ha riferito che gli attacchi di tipo Ddos possono rendere indisponibili i siti per un certo periodo di tempo ma non intaccano l'integrità dei sistemi. L'attenzione è comunque alta in vista di un possibile salto di qualità della campagna offensiva: aziende ed istituzioni sono state invitate ad elevare le difese telematiche contro il rischio intrusioni.

L’attacco cibernetico di 20 giorni fa e continuato poi per giorni contro decine di siti istituzionali del nostro Paese era molto più importante di quello che in un primo momento si era immaginato. KillNet ha provato a entrare nelle reti dei nostri ministeri per rubare dati. E non soltanto, come in un primo momento si era immaginato, per renderli inaccessibili e bloccarne l’operatività. In alcuni casi il tentativo di intrusione è sicuramente fallito: i server della Polizia, per esempio, hanno retto e respinto l’aggressione. In altri casi, invece, sono ancora in corso le verifiche: non è ancora chiaro, per esempio, se l’assalto sferrato al ministero degli Interni sia andato in porto. Lo cercano di capire in queste ore i nostri migliori investigatori: fare una ricostruzione precisa è molto complesso.

Gli attacchi Ddos sono semplici da spiegare: si mandano in tilt i siti con un'improvvisa mole di traffico "finto", non composto da utenti reali. Si invia un’enorme quantità di richieste al sito web bersaglio, che non è in grado di gestirle e quindi di funzionare correttamente. Gli hacker di KillNet sono definiti "Putin's fanboy skids" da Anonymous.