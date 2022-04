Blocco dei pagamenti con carte e bancomat: problema risolto

Risolto il malfunzionamento di carte e bancomat di questa mattina, che ha bloccato tutti i pagamenti elettronici creando moltissimi problemi soprattutto alle casse dei supermercati affollati per gli acquisti di Pasqua. Problemi si sono verificati anche nel prelievo di contati presso i vari sportelli bancomat o Atm. Secondo Nexi, principale gestore dei pagamenti elettronici in Italia, si sarebbe trattato di un problema tecnico e non di un attacco hacker, come alcuni avevano inizialmente ipotizzato. Vediamo insieme cosa è successo.

Nexi: stop a carte e bancomat dovuto a problema tecnico

Questa mattina moltissime persone hanno avuto problemi a pagare con carte e bancomat dei circuiti internazionali (Visa, Mastercard etc..), andando letteralmente nel panico vista la mole dei post sui social. Hanno temuto si trattasse di un attacco hacker, secondo alcuni i pagamenti con carte sarebbero addirittura risultati impossibili in altre nazioni fuori dall'Italia. L'allarme è rientrato: Nexi, principale gestore dei pagamenti elettronici in Italia, ha dichiarato risolto il problema durato secondo l'azienda circa mezz'ora, tra le 11.45 e le 12.15. Il malfunzionamento, specifica Nexi, ha interessato solo alcune aree, rallentando le transazioni. Il blocco sarebbe avvenuto per problemi tecnici verificatisi sull'infrastruttura di Nexi, legati a un disservizio di Ibm, uno dei fornitori della paytech. Le due aziende stanno continuando a lavorare per capire cosa ha provocato i rallentamenti. Tutto tornato alla normalità, dunque, anche se non sono escluse alcune 'code' nelle transazioni da processare.