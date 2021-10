Coronavirus, il bollettino di oggi 7 ottobre 2021: 2.938 nuovi casi e 41 morti

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 7 ottobre 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 7 ottobre 2021. Sono 2.938 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Secondo i dati aggiornati del ministero della Salute si registrano anche 41 nuovi decessi. Sono 297.356 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto rilevare un tasso positività pari all'1%.

Calano i pazienti in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi con coronavirus. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 12 in meno i ricoverati in rianimazione, per un totale di 303 pazienti. I ricoverati nei reparti sono invece 2.824, 48 in meno di ieri.

Sono 4.692.274 i contagiati dall'inizio dell'emergenza e 131.198 le vittime. I guariti sono in totale 4.473.903, 3.966 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 87.173 persone positive al covid, 1.074 in meno di ieri.

Coronavirus: il bollettino di oggi giovedì 7 ottobre 2021

Attualmente positivi: 87.173

Deceduti: 131.198 (+41)

Dimessi/Guariti: 4.473.903 (+3.966)

Ricoverati: 3.227 (-60)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 403 (-12)

Tamponi: 94.444.592 (+297.356)

Totale casi: 4.692.274 (+2.938, +0,06%)

Coronavirus: i dati regione per regione

Sono 295 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore mentre sono 6 le vittime, portando a 34.075 il totale di morti dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 55.852, con un rapporto positivi/tamponi pari a 0,5%. Stabili i ricoveri in terapia intensiva: sono 63, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva scendono a 349 (-2).

In Veneto si registrano 349 positivi nelle ultime 24 ore e nessun decesso. Aumentano i ricoverati con sintomi che sono in totale 207 (+6), in lieve calo le terapie intensive (-1) in terapia intensiva. I positi attualmente in isolamento sono 9.818.

Sono 328 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 16.267 tamponi. Quattro i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania: 2 sono avvenuti nelle ultime 48 ore, 2 sono avvenuti in precedenza ma sono stati registrati ieri. In Campania sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 203 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Oggi nel Lazio si registrano 300 nuovi casi positivi (+55), 2 i decessi (-1), 362 i ricoverati (-5), 53 le terapie intensive (-3) e 120 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,3%.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 425.655 casi di positività, 291 in più rispetto a ieri, su un totale di 27.882 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Purtroppo, si registrano due decessi, entrambi in provincia di Modena. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46 (numero invariato rispetto a ieri), 340 quelli negli altri reparti Covid (+3).

Sono complessivamente 245 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, dove gli attuali positivi scendono a quota 11.780. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 828, mentre dei 9 decessi riportati oggi (6.877 dall'inizio dell'emergenza pandemica) solo due sono avvenuti ieri, mentre gli altri si riferiscono ai giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 370, mentre si trovano in terapia intensiva 45 pazienti.

I nuovi casi oggi in Toscana sono 228 su 18.339 tamponi. Il tasso dei nuovi positivi scende all'1,24% sul totale dei test e al 3,4% in rapporto alle nuove diagnosi, mentre nel dettaglio risultano effettuati 8.343 tamponi molecolari e 9.996 antigenici rapidi. Rispetto a una settimana fa lo scarto è considerevole. Sul lato delle vaccinazioni le dosi somministrate dei preparati anti-Covid dall'inizio della campagna salgono a 5.544.908.

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 208 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 e un decesso. I ricoverati non in terapia intensiva sono 161 (-5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.179

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 132 i nuovi contagi registrati (su 3.433 tamponi effettuati), +91 guariti e 2 morti (per un totale di 1.421 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +37 attualmente positivi, -43 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, -3 terapie intensive (per un totale di 9).

In Puglia si registrano 94 nuovi contagiati. Gli attualmente positivi sono 2.450 di cui 146 ricoverati in area non critica covid e 19 in terapia intensiva (tre in più rispetto a ieri). Anche oggi non si registrano decessi mentre sale a 260.218 il totale dei guariti da inizio pandemia a oggi.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 67 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,38%. Nella giornata odierna non si si registrano decessi; restano 8 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 34.

Sono 54 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2547. Sono 48 i pazienti (-2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 5 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1444 (-71 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Sono quattro i morti per Coronavirus in Sardegna nelle ultime 24 ore. I casi di positività in più sono 52, mentre i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (1 in meno rispetto a ieri), 100 in area medica (7 in meno rispetto a ieri).

In Basilicata sono 24 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 e non si registrano decessi per Covid-19. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 30 di cui 1 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.198 (+7).

Nessun decesso e 11 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d'Aosta. I casi positivi attuali sono 110 di cui 108 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale.

Coronavirus, i contagi regione per regione

Ecco i dati sui contagi divisi per regione: il primo numero riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all'incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.

Lombardia: 885.952 (9.193) (295)

Veneto: 471.604 (9.818) (349)

Campania: 458.250 (6.451) (328)

Emilia-Romagna: 425.655 (14.691) (291)

Lazio: 386.466 (9.251) (300)

Piemonte: 380.149 (3.360) (208)

Sicilia: 300.656 (11.780) (245)

Toscana: 283.746 (6.056) (228)

Puglia: 269.465 (2.450) (94)

Marche: 114.321 (2.353) (70)

Friuli Venezia Giulia: 114.218 (912) (72)

Liguria: 113.147 (961) (69)

Calabria: 84.550 (3.251) (132)

Abruzzo: 81.530 (1.497) (54)

P.A. Bolzano: 77.297 (842) (33)

Sardegna: 75.579 (1.824) (52)

Umbria: 64.041 (733) (51)

P.A. Trento: 48.560 (357) (31)

Basilicata: 30.370 (1.191) (23)

Molise: 14.530 (92) (2)

Valle d'Aosta: 12.188 (110) (11)