Il bollettino Covid di oggi domenica 28 novembre 2021: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella)

Il bollettino Covid di oggi domenica 28 novembre 2021. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Ieri, sabato 27 novembre, sono stati registrati 12.877 nuovi casi e 90 decessi. Stando ai dati Agenas l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva è del 7% (dato stabile), mentre nei reparti di area non critica si attesta all'8%.

Coronavirus: il bollettino di oggi domenica 28 novembre 2021

In basso il bollettino di oggi 28/11/2021 e la tabella del ministero della Salute.

Coronavirus: i contagi nelle Regioni

In Veneto si contano altri 2.082 positivi al coronavirus. I morti per Covid-19 in Veneto sono arrivati a 11.947 (+6 da ieri) ed i pazienti negli ospedali regionali sono 513 (+25) in area non critica e 93 (+3) in terapia intensiva.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 665 nuovi contagi e 6 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 26, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 260. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

In Emilia-Romagna sono stati accertati 1.344 contagi su 28.227 tamponi eseguiti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 41,1 anni. Sette i decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 62 (+4 rispetto a ieri), 632 quelli negli altri reparti Covid (+39).

In Toscana sono 595 i casi in più rispetto a ieri con un'età media dei nuovi positivi di 39 anni. Le persone ricoverate sono complessivamente 295 (1 in più rispetto a ieri,), 46 in terapia intensiva (-2).

Sono 81 i nuovi casi rispetto a ieri in Umbria dove si contano 1.708 attualmente positivi. Sono 62 (+2) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 9 (+2) in terapia intensiva, e 1646 (+33 rispetto al 26 novembre) le persone in isolamento contumaciale.

Oggi nel Lazio si registrano 1.255 nuovi casi positivi (+51), sono 4 i decessi (-2), 716 i ricoverati (+1), 94 le terapie intensive (+5) e +664 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 572.

Il bollettino odierno segnala che in Abruzzo c'è stato un boom di contagi con ben 138 nuovi casi, a fronte dei quali si registra 1 solo guarito. Eseguiti 3140 tamponi molecolari e 11409 test antigenici, nessun deceduto. Infine 106 persone sono ricoverate in area medica (+8), 9 si trovano in terapia intensiva (invariato) e 4196 sono in isolamento domiciliare.

Sono 129 i nuovi casi Covid in Puglia con un tasso di positività pari allo 0,66%. Non sono segnalati decessi. Sale di una unità il numero delle persone in ospedale, oggi complessivamente pari a 159. Diventano 137 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, mentre resta stabile il numero di quelli in terapia intensiva: 22 (invariato negli ultimi tre giorni).