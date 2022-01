Il bollettino Covid di oggi 31 gennaio 2022: i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi (tabella)

Coronavirus, i dati su nuovi casi, decessi e ricoveri di oggi lunedì 31 gennaio 2022. Tra le 17 e le 18 ci sarà il consueto aggiornamento con i numeri del bollettino Covid forniti dal ministero della Salute, ma vi daremo anche conto dei vari bollettini regionali. I dati degli ultimi giorni fotografano una situazione in leggero miglioramento. La scorsa settimana (tra lunedì e domenica) sono stati accertati 976.223 nuovi positivi, mentre la settimana precedente erano stati 1.165.753. Buone notizie anche sul fronte dei ricoveri che hanno smesso di crescere in modo sostenuto e anzi sembrano ora in lieve flessione.

Covid: il bollettino di oggi lunedì 31 gennaio 2022

In basso il bollettino di oggi 31/01/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: ... (lunedì scorso 77.696);

Tamponi (antigenici e molecolari): ... (lunedì scorso 519.293)

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Attualmente positivi:

Dimessi/Guariti:

Totale casi:

Totale decessi:

Coronavirus: nuovi casi e ricoveri nelle regioni

Sono 4.877 i nuovi positivi in Veneto dove si contano purtroppo altri 23 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è di 1.151.107, quello delle vittime sale a 13.169. Gli attualmente positivi nella Regione sono 247.513, 1.660 gli ospedalizzati di cui 157 in terapia intensiva.

Altri 4.109 in Toscana secondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. 31.951 i test effettuati, di cui 19.072 tamponi molecolari e 12.879 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,86% (62,7% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 8.206.676. Ad anticipare i dati è il presidente della Regione, Eugenio Giani.