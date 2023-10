Bonus trasporti dal 1º novembre 2023: a quanto ammonta e come fare domanda

Buone notizie. Torna l'opportunità di richiedere il bonus trasporti. Il ministero fa sapere che sono stati stanziati altri 35 milioni di euro (oltre ai fondi non utilizzati nelle precedenti tornate) per far fronte alle numerose richieste. L'appuntamento è per mercoledì 1°novembre a partire dalle 8 di mattina. Si accede, come nei mesi precedenti, tramite Spid o Carta di Identità elettronica, sulla piattaforma digitale ministeriale.

Bonus trasporti novembre 2023

Per richiederli è necessario indicare nome e codice fiscale del beneficiario (in caso di minori) e spuntare l'auto-dichiarazione relativa all'Isee. Il bonus è rivolto solo a coloro che hanno un reddito familiare non superiore ai 20.000 euro mensili ed è attivo fino a esaurimento della dotazione finanziaria. Il governo Meloni ha infatti ristretto le maglie dei beneficiari: prima la soglia di reddito per avere l'agevolazione era fissata a 35mila euro. I fondi vengono assegnati in ordine cronologico di arrivo della domanda e, quindi, la velocità diventa un fattore cruciale per accedere al bonus.

L'incentivo è un voucher che può arrivare fino a un valore di 60 euro e potrà essere richiesto per gli abbonamenti ai mezzi pubblici, come treni, bus e metropolitane. Restano esclusi dal bonus i servizi di prima classe dei treni e le classi "premium".

Nominativo e utilizzabile per un solo abbonamento annuale o mensile

Il buono è nominativo ed è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di trasporto ferroviario nazionale. Il periodo di validità è limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l'acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Come di consueto, infine, il contributo può essere richiesto per sé o per un minorenne a carico.

Continua a leggere su Today,it...

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp