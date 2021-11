De Luca: "A Natale niente feste al chiuso senza mascherine"

"Ho sollevato un problema nella Conferenza Stato-Regioni qualche giorno fa: ci dobbiamo convincere che, se in Italia non mettiamo in piedi un piano di controlli rigorosissimo, le misure che prendiamo rischiano di rimanere sulla carta e rischiamo di fare la fine dell'Austria". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook, giudicando favorevolmente le misure prese dal Governo per una stretta sui non vaccinati.

"L'Austria - ha ricordato De Luca - ha deciso misure differenziate per i non vaccinati, poi si sono accorti che era complicato fare i controlli e quindi alla fine hanno chiuso tutto il Paese, danneggiando vaccinati e non vaccinati. Se non mettiamo in piedi un sistema di controlli efficace noi rischiamo di fare la fine dell'Austria, cioè di verificare fra 10 giorni che nessuno rispetta i vincoli stabiliti dallo Stato, che chi non è vaccinato circola liberamente senza controlli, dopodiché diventerà inevitabile chiudere tutto. Questa a me pare francamente una cosa intollerabile e che dobbiamo fare di tutto perché sia evitata".

"Dobbiamo essere prudenti, evitando feste, festini e contro feste" ha aggiunto ancora il governatore. "E mettersi queste benedette mascherine, anche all'aperto. Nel periodo natalizio vanno evitate feste al chiuso senza mascherine".

"Non so se con questi chiari di luna si potranno fare feste di fine anno in piazza. Bisogna riflettere con molta attenzione. Io, sinceramente, le eviterei. Non possiamo bruciare risultati importanti raggiunti, con assembramenti di decine di migliaia di persone. Per quest'anno mi manterrei prudente. Non bisogna perdere quello che abbiamo conquistato per la fretta".