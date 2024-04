Con un euro in Sicilia si compra una casa così: il video

A causa dello spopolamento dei piccoli comuni rurali, con i cittadini che si spostano sempre di più verso i grandi centri abitati, negli ultimi anni molte amministrazioni hanno lanciato iniziative per attrarre nuovi residenti, come le case offerte a 1 euro. Una cifra irrisoria per acquistare un immobile, a patto di andare a ripopolare il piccolo comune in cui si trova, così da contribuire a rivitalizzare la vita economica dei borghi destinati a scomparire. Un'ipotesi allettante per chi desidera comprare un immobile ma ha a disposizione un budget molto limitato e pochi vincoli in merito al luogo in cui vivere. Ovviamente, si tratta di case non in perfetto stato, spesso disabitate da anni e che necessitano svariati lavori di ristrutturazione.

Compra casa a 1 euro in Sicilia: il video su TikTok

Nonostante questi possibili ostacoli, l'idea di comprare una casa a un prezzo così basso ha attirato l'attenzione anche di giovani stranieri, come testimoniato in un video postato su TikTok da una ragazza spagnola, Yasmina Rakib Requena, che ha comprato casa a 1 euro a Mussomeli, un comune con circa 11mila abitanti in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. Nel filmato la giovane fa un tour dell'abitazione, mostrando tutti i lavori da effettuare e le spese collaterali che vanno sostenute per poter portare a termine questo genere di compravendita.

L'abitazione è molto grande, dislocata su quattro piani, con tanto di seminterrato e mansarda, ma necessita di molti accorgimenti, per usare un eufemismo. Gli impianti sono tutti da rifare, così come gli infissi e i pavimenti, le pareti hanno bisogno di una nuova mano di pittura e ovviamente mancano tutti gli arredi e i sanitari. Certo, vista così non sembra molto invitante, ma la ragazza è comunque entusiasta di aver comprato un'abitazione così grande, che rimessa a nuovo ha il potenziale di diventare una reggia. Inoltre, dal balcone posto all'ultimo piano è possibile godere di una vista mozzafiato.

Come spiegato dalla giovane nel filmato, oltre all'euro simbolico, è stato necessario spendere altri 2.500 euro per le spese notarili e 490 euro per la gestione immobiliare. Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, al momento non esiste un preventivo dei costi, ma sicuramente si tratterà di una somma non indifferente. Tuttavia, come fanno notare molti utenti nei commenti, anche se la ristrutturazione dovesse costare tra i 30 e i 40mila euro, l'acquisto di quella casa sarebbe comunque un grande affare.