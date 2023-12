Tutti i concorsi pubblici da non perdere nel 2024

Sono diversi i concorsi pubblici in arrivo nel 2024, con selezioni che potrebbero vedere una forte partecipazione dei candidati. Dall'Inps al Ministero della Giustizia fino alla Corte dei Conti e all'Agenzia delle Entrate: ecco quali sono i bandi previsti per il prossimo anno.

I concorsi del 2024

Si parte con il bando della Pubblica amministrazione, che apre a oltre 156.400 assunzioni nell'arco dell'anno, secondo le recenti dichiarazioni del Ministro della Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo. Come la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), che ha bandito il concorso 2024 per reclutare dirigenti della Pubblica Amministrazione. Il bando autorizzato è finalizzato alla copertura di 97 posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche.

Le 10mila assunzioni dell'Inps

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale conta di assumere 10mila nuovi profili, grazie ai nuovi concorsi Inps per diplomati e laureati e all’inserimento di personale presente nella graduatoria di concorsi già banditi. Sono circa 10 mila gli inserimenti di personale previsti, di cui quasi 7 mila entro fine anno. È slittato dunque almeno al 2024 l'attesissimo concorso Inps per 585 posti in "area B", ovvero la categoria del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto funzioni centrali dei diplomati. Il concorso in questione rientra nel piano triennale dei "fabbisogni di personale 2022-2024", che indica nel complesso 13mila assunzioni Inps entro il 2024, per diversi profili. Le prove, la domanda di partecipazione al concorso, la graduatoria e lo stipendio previsto per i vincitori del concorso: ecco tutto quello che si sa finora, in attesa dei maggiori dettagli all'uscita del bando.

I requisiti? Come titolo di studio è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il titolo di laurea, però, darà un punteggio aggiuntivo. E mancano i limiti di età: basta essere maggiorenni. Per superare il concorso è necessario sostenere alcune prove d'esame, con un'eventuale preselezione a seconda del numero dei candidati. Potrebbero perciò essere previste: una prova preselettiva con quiz a risposta multipla, una o più prove scritte sulle materie d'esame, e una prova orale finale.

La domanda di partecipazione ai concorsi va presentata attraverso la piattaforma inPA, cioè il nuovo portale per il reclutamento nella pubblica amministrazione, secondo le nuove regole per i concorsi pubblici. Sarà necessario eseguire l'accesso con Spid, Cie o Cns e accedere quindi alla piattaforma. Per le successive comunicazioni in merito al concorso Inps 2024 è sempre utile dotarsi di una pec personale. Coloro che non la avessero, possono crearne una da casa: verrà attivata entro pochi minuti.

Il bando del ministero della Giustizia

Il ministero della Giustizia prevede l'assunzione di 7mila nuove figure: gli incarichi sono quelli di personale amministrativo non dirigenziale; funzionari giuridico-pedagogici e personale dislocati nei diversi Dipartimenti, come gli Archivi notarili, l'Amministrazione penitenziaria e l'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi. Il ministero della Giustizia nel 2024 pubblicherà concorsi per un totale di 5267 posti, tutti per diplomati per il ruolo di: cancellieri esperti, assistenti, assistenti contabili e assistenti informatici.

Il concorso del ministero degli Affari Esteri

C'è poi il bando del Maeci, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Negli oltre 1100 posti a disposizione sono previste diverse funzioni, come quella di funzionari, assistenti o anche segretari di legazione e funzionari, anche presso ambasciate, consolati e istituti italiani di cultura. I nuovi bandi di concorso MAECI saranno pubblicati sul portale web ministeriale, nella pagina dedicata ai concorsi ministero degli Esteri.

Assistenti informatici all'Agenzia delle Entrate

Sono disponibili oltre 7600 posti, che verranno messi a bando presso l'Agenzia delle Entrate. I profili ricercati vanno dai funzionari fino agli assistenti informatici.

Il bando del ministero della Cultura, dell'Agricoltura e quello del'Ambiente

Altri concorsi previsti per i due dicasteri. Sono oltre 700 i posti banditi dal ministero della Cultura, tra il ruolo di funzionari di area II e III, assistenti, elevate professionalità e anche dirigenti di seconda fascia. Sono 400, invece, i profili che il ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare prevede di assumere il prossimo anno. Presso il dicastero dell'Ambiente, invece, è prevista l’assunzione di circa 298 nuovi funzionari.

Il concorso al ministero dell'Interno

C'è poi il concorso al ministero dell'Interno, dove sono previste circa 1000 assunzioni nel corso del 2024. Anche la Corte dei conti prevede l'assunzione di 400 unità tra referendari, dirigenti e personale di area seconda e terza.

I bandi per i laureati e diplomati per l'Agenzia delle Dogane

L'Agenzia delle Dogane prevede l'assunzione di 530 profili, sia laureati che diplomati: 250 sono riservati all'area Funzionari (ad appannaggio dei primi), mentre 279 all'area degli Assistenti (a cui possono accedere anche i secondi).

Come partecipare

Chi è intenzionato a candidarsi a una posizione pubblica deve disporre della Pec, la casella di Posta Elettronica Certificata, che permetta di ricevere tutte le comunicazioni ufficiali relative alla selezione. È altrettanto importante, però, avere anche lo Spid, servizio di identità e riconoscimento digitale sempre più richiesto per la partecipazione ai Concorsi Pubblici.