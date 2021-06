Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 6 giugno: 2.275 contagi e 51 morti. I casi Covid regione per regione

Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute di oggi domenica 6 giugno 2021 fa registrare 2.275 nuovi casi su 149.958 tamponi, antigenici e molecolari. Ieri erano stati accertati 2.436 contagi su oltre 238mila test. I deceduti per Covid nelle ultime 24 ore sono 51. Continua il calo delle terapie intensive (-14), così come quello dei ricoverati con sintomi (-230). Gli ingressi nei reparti di area critica sono stati 20.

L'epidemia dunque si sta lentamente spegnendo mentre aumenta il numero degli immunizzati: ad oggi, stando ai dati del Ministero della Salute, quasi il 24% della popolazione over 12 ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino (o il monodose j&j), mentre per quanto riguarda le prime dosi è stata abbondantmente superata la soglia del 40% rispetto al totale della popolazione.

Coronavirus: il bollettino di oggi 6 giugno 2021

In basso i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 06/06/2021 e la tabella (anche in Pdf) della Protezione Civile.

Nuovi casi: 2.275

Totale casi: 4.232.428

Tamponi (antigenici e molecolari): 149.958

Attualmente positivi: 192.272, -3.097

Ricoverati con sintomi: -230, totale 4.963

Ricoverati in Terapia Intensiva: - 14, totale 774

Ingressi in terapia intensiva: 20

Deceduti dopo Covid test positivo: 51

Totale deceduti: 126.523

Totale Dimessi/Guariti: 3.913.633, +5.321

Regioni - totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 837.586 ( 20.641) ( 359 )

20.641) 359 Veneto: 424.002 ( 6.880) ( 80 )

6.880) 80 Campania: 421.112 ( 63.483) ( 255 )

63.483) 255 Emilia-Romagna: 384.820 ( 11.454) ( 172 )

11.454) 172 Piemonte: 361.401 ( 3.813) ( 129 )

3.813) 129 Lazio: 343.265 ( 11.992) ( 233 )

11.992) 233 Puglia: 251.382 ( 18.830) ( 139 )

18.830) 139 Toscana: 242.409 ( 5.985) ( 193 )

5.985) 193 Sicilia: 227.524 ( 7.971) ( 275 )

7.971) 275 Friuli Venezia Giulia: 107.177 ( 4.725) ( 13 )

4.725) 13 Marche: 103.120 ( 3.377) ( 75 )

3.377) 75 Liguria: 102.934 ( 785) ( 36 )

785) 36 Abruzzo: 74.277 ( 5.152) ( 39 )

5.152) 39 P.A. Bolzano: 73.060 ( 569) ( 39 )

569) 39 Calabria: 67.658 ( 8.966) ( 128 )

8.966) 128 Sardegna: 56.877 ( 12.477) ( 31 )

12.477) 31 Umbria: 56.530 ( 1.233) ( 24 )

1.233) 24 P.A. Trento: 45.568 ( 356) ( 15 )

356) 15 Basilicata: 26.493 ( 3.338) ( 31 )

3.338) 31 Molise: 13.607 ( 96) ( 4 )

96) 4 Valle d'Aosta: 11.626 (149) (5)

Il bollettino di oggi 6 giugno: i dati dalle regioni

Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato comunicato oggi, dopo mesi, dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Sono invece 129 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari all'1,3% di 10.282 tamponi eseguiti, di cui 6.019 antigenici.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 193 su 14.814 test di cui 9.308 tamponi molecolari e 5.506 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,30% (3,3% sulle prime diagnosi), in crescita rispetto a quello registrato ieri.

Nessun nuovo decesso, 100 guariti e 24 positivi. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.44 del 6 giugno, sono 1233 (-76 rispetto al 5 giugno) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore eseguiti 1607 tamponi e 2.305 test antigenici.

Al 6 giugno sono 51 (-6 rispetto al 5 giugno) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 6 (+1 rispetto al 5 giugno) in terapia intensiva.

Nel Lazio sono stati registrati 233 nuovi casi e 5 decessi, mentre a Roma città i contagi sono 115. Lo ha reso noto l'Assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato.

Oggi in Abruzzo si registrano 39 nuovi casi di Coronavirus: si tratta di pazienti fra 10 e 78 anni. La più colpita è la provincia dell'Aquila, con 21 contagi, seguita da Chieti, con 11 e Teramo, 4. Nessun nuovo caso nel Pescarese, mentre 3 sono i casi che riguardano persone residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Si registra anche 1 decesso, mentre nel bollettino quotidiano dell'assessorato regionale alla Sanità non si evidenziano guariti.

Sono 139 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 4699 test. E' il dato contenuto nel bollettino epidemiologico regionale di domenica 6 giugno. Il tasso di positività è pari al 2,96% (ieri era pari al 2,23%, domenica 30 maggio, in un contesto simile per arco settimanale, 1,67%). I nuovi casi sono 18 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 22 nella provincia BAT, 33 in provincia di Foggia, 26 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto.