Covid, le regioni che cambiano colore

Alla luce dei dati della cabina di regia, Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in area bianca. Lo rende noto il ministero della Salute. Il Friuli Venezia Giulia passa in area gialla.

Soddisfatto per il passaggio in area bianca il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il governatore evidenzia come "da due settimane i parametri di riferimento della Lombardia siano in costante miglioramento. Il tasso di occupazione dei ricoveri in terapia intensiva, ad esempio, è sceso a 6,1% e quello dei ricoveri in area medica all'11,4%. Soprattutto la percentuale di positività sui 100.000 abitanti si attesta al 7,5%, sotto la media nazionale che è del 10,3%. Il ritorno in zona bianca - conclude Fontana - che, di per sé, non andrà a incidere in maniera determinate sulla quotidianità dei cittadini, conferma però come il senso di responsabilità dei lombardi per quanto riguarda vaccinazioni, applicazione di comportamenti virtuosi e rispetto delle regole sia forte e concreto. A loro, ancora una volta, va il mio ringraziamento".

Si tratta di uno degli ultimi passaggi di fascia. Con lo scadere dello stato di emergenza - il premier Draghi ha annunciato come noto che non sarà più rinnovato - la distinzione per colori delle regioni sparirà. Ma non sarà l'unico effetto. Da aprile infatti per svolgere determinate attività non sarà più necessario il super green pass e nelle scuole sarà abolita la quarantena da contatto, così come l'obbligo di Ffp2 in aula.