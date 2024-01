Farmaci costosi e liste d'attesa: sempre più famiglie rinunciano alle cure

Nel 2022 la spesa sanitaria privata ha sfondato la soglia dei 40 miliardi di euro, registrando una crescita media dello 0,6 per cento annuo nell’ultimo quinquennio. Questo sta a significare che sempre più famiglie abbandonano il sistema sanitario nazionale a causa principalmente delle lunghissime liste d’attesa. Basti sapere che in Umbria, ad esempio, per un’operazione alla cataratta un anziano deve aspettare come minimo due anni. Per non parlare poi di una gastroscopia da eseguire con urgenza, ci vogliono almeno sei mesi.

Circa 1,6 milioni di famiglie si impoveriscono per le spese sanitarie

Le famiglie che si impoveriscono a causa delle spese sanitarie sono circa 1,6 milioni, pari al 6,1 per cento dei nuclei familiari. Tra queste anche quelle che sono costrette a rinunciare alle cure per motivi economici. Si tratta di un numero in forte crescita. Si registra un aumento dello 0,9 per cento rispetto al 2020 e dell'1,5 per cento rispetto al 2019.

A lanciare l’allarme il 19° Rapporto sanità del Centro per la ricerca economica applicata alla sanità (Crea), segnalando che per circa 700mila famiglie le spese sanitarie assumono dimensioni 'catastrofiche'', vale a dire impegnano oltre il 40 per cento delle risorse mensili disponibili.

Il 25 gennaio in Cdm il decreto anziani: cos’è

Più a rischio gli anziani over 75 e le famiglie con tre o più figli, soprattutto al Sud. La premier Giorgia Meloni ha annunciato che domani 25 gennaio 2024 il Consiglio dei ministri approverà un decreto legislativo "per garantire all'anziano una vita serene a dignitosa. In Italia ci sono 14 milioni anziani che sono la ricchezza e la storia di questa nazione e abbiamo il dovere di dire loro grazie".

L'obiettivo "è costruire un nuovo sistema di protezione sociale per gli anziani e soprattutto i fragili, è una riforma attesa da 20 anni". Nello specifico, tra le altre cose, "garantirà agli anziani il diritto di poter continuare a curarsi nella propria casa". Il decreto stanzierà oltre un miliardo di euro per i primi due anni.