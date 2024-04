Elicottero militare sui cieli di Roma, il ministro Urso: "Simboleggia l'eccellenza italiana"

"Un elicottero militare a doppia elica ha appena attraversato il centro di Roma a bassa quota portando una enorme bandiera italiana tenuta spiegata con una asta in giù. Ma che roba è?". Una domanda che sui social si sono fatti in tanti. E la risposta è arrivata a stretto giro. A dare spiegazioni, sui suoi canali social, è stato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy: l'elicottero che volteggiava sui cieli della Capitale stava a simboleggiare "con orgoglio l'eccellenza e la creatività italiana". L'iniziativa dunque è stata presa dal governo "per rendere omaggio alla prima Giornata Nazionale del Made in Italy".

Come mai sta girando un elicottero militare con la bandiera italiana? pic.twitter.com/wOB8OYaQj1 — Erica Firpo (@Moscerina) April 15, 2024

Il mezzo utilizzato è un Ch-47 Chinook, elicottero progettato dalla Boeing ma realizzato su licenza dall'italiana AgustaWestland, società poi confluita in Leonardo. Al di là della paternità del progetto del velivolo, più di qualcuno ha espresso dubbi sull'opportunità di una simile iniziativa. Tra questi c'è il portavoce del M5s alla Camera Francesco Silvestri. Che sui social ci è andato giù pesante: "Ma chi l'ha pagata questa buffonata?" si è chiesto l'esponente M5s. Per il ministro Urso si tratta invece di "un momento per celebrare la bellezza della nostra Italia!".

Cos'è la giornata nazionale del made in Italy

Istituita solo pochi mesi fa, lo scorso dicembre, la "giornata nazionale del made in Italy" si celebra il 15 aprile, nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. Secondo il ministero delle Imprese "è un'opportunità per riconoscere e sostenere le imprese italiane, i talenti creativi e le tradizioni millenarie del nostro Paese". E per celebrare "l'orgoglio italiano" sono stati organizzati oltre 200 eventi, tra mostre, fiere e cerimonie, su tutto il territorio nazionale.