Elon Musk lancia un nuovo sondaggio social: "Devo dimettermi da Twitter?"

Elon Musk fa decidere agli utenti di Twitter se rimanere a capo dell'azienda. E lo fa lanciando un nuovo sondaggio ai suoi 122 milioni di follower: "Chi mi segue decida se resto a capo di Twitter", scrive il miliardario statunitense.

Musk affida così ai suoi follower la responsabilità delle sue sorti a capo del social network. "Dovrei dimettermi dalla guida di Twitter? Mi atterrò ai risultati di questo sondaggio", scrive, promettendo quindi di rispettare il risultato. Sotto il testo, i follower hanno la possibilità di sceglie di rispondere con 'sì'' o con 'no' a questa domanda.

Se il sondaggio dovesse interrompersi in questo momento, Musk dovrebbe dimettersi dalla guida di Twitter. Al momento infatti la rilevazione voluta da lui stesso tra gli utenti del social network mostra il 'sì' saldamente avanti, con il 56,5% (contro il 43,5). Mancano ancora pochissime ore perché si chiuda l'urna virtuale - il voto si concluderà alle 13 italiane -. Tuttavia Musk non ha mai fatto menzione di un probabile successore che potrebbe afferrare il timone dell'azienda, in caso di un suo passo indietro. Intanto, dopo aver pubblicato il sondaggio, Musk ha twittato un messaggio sibillino: "Stai attento a ciò che desideri, perché potrebbe verificarsi".

Nuove decisioni per frenare la concorrenza

La società aveva precedentemente attirato critiche per l'ennesima modifica alle sue politiche. Twitter ha annunciato, infatti, che non consentirà agli utenti di promuovere i propri account su diverse piattaforme di social media rivali, tra cui Facebook e Instagram, spiega l'azienda in una nota. "Sia a livello di tweet, che a livello di account, rimuoveremo qualsiasi promozione gratuita di piattaforme di social media di terze parti vietate, come il collegamento (ovvero l'utilizzo di url) a una qualsiasi delle piattaforme di seguito su Twitter o la fornitura del proprio nome utente senza un url", si legge in una nota.

Agli utenti sarebbe quindi impedito, ad esempio, di pubblicare "Seguimi @nomeutente su Instagram", precisa Twitter. Il co-fondatore di Twitter Jack Dorsey protesta con un tweet di una sola parola: "Perché?" E dopo che alcuni account importanti vengono sospesi in base alla nuova politica, incluso l'investitore tecnologico Paul Graham, Musk è costretto a intervenire e precisare che, invece di considerare i singoli tweet, la nuova politica si limiterebbe a "sospendere gli account solo quando lo scopo principale di quell'account è la promozione dei concorrenti".

Il calo di popolarità

L'improvviso cambiamento delle regole è solo l'ultimo di una serie di modifiche controverse apportate da Musk da quando ha rilevato la società in ottobre, uno sconvolgimento che ha portato un numero crescente di utenti a incoraggiare i follower a visualizzare i propri post su altri siti. Poco dopo aver rilevato la piattaforma, Musk ha annunciato che il sito avrebbe addebitato 8 dollari al mese per verificare l'identità dei titolari di account, ma ha dovuto sospendere il piano 'Twitter Blue' dopo un'imbarazzante ondata di account falsi. Il 4 novembre scorso, con Musk che affermava che la società stava perdendo quattro milioni di dollari al giorno, Twitter ha licenziato metà dei suoi 7.500 dipendenti.

Non sono mancate le controverse decisioni dell'imprenditore statunitense. Il nuovo ceo ha anche ripristinato l'account dell'ex presidente Donald Trump e affermato che Twitter non funzionerà più per combattere la disinformazione sul Covid-19.

Nei giorni scorsi, Musk ha sospeso gli account di diversi giornalisti - tra cui il reporter del Washington Post, Taylor Lorenz - dopo che essersi lamentato per la divulgazione di dettagli sui movimenti del suo jet privato che avrebbero potuto mettere in pericolo la sua famiglia. La sospensione dei giornalisti - dipendenti della Cnn, del New York Times e del Washington Post - ha suscitato aspre critiche, anche da parte dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite.