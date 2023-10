Matteo Bassetti e la bordata a Fedez sui social

Matteo Bassetti a muso duro contro Fedez. All'infettivologo del San Martino di Genova, diventato dai tempi del Covid un volto familiare a milioni di italiani, non sono andate giù le parole pronunciate dal rapper domenica a 'Che tempo che fa', la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Nove. "Il governo non può tagliare il ‘bonus psicologo’. Sarebbe come sputare in faccia alle persone che soffrono" ha detto Fedez. Che oggi è tornato sull'argomento spiegando di voler "attivare una raccolta firme, una petizione, per far sì che questi fondi non vengano tagliati nella nuova finanziaria".

In realtà, come chiariscono da 'Pagella Politica', il governo Draghi aveva stanziato risorse solo per il 2022, e l'esecutivo oggi in carica ha sì ridotto i fondi (stanziando 5 milioni di euro nel 2023 e 8 milioni per gli anni successivi), ma ha reso la misura strutturale. Fatta questa premessa torniamo a Bassetti. Che ci va giù duro: "Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival?" scrive il camice bianco. "Fedez che bacia appassionatamente Rosa Chemical davanti a sua moglie incredula? Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e più giovani? Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul 'bonus psicologo'. È la stessa persona? Quanta incoerenza!".

Raggiunto dall'Adnkronos, Bassetti ha chiarito meglio il suo messaggio, specificando che non intendeva criticare il gesto del rapper per motivi che hanno a che fare con l'orientamento sessuale: "Fedez è un idolo con milioni di follower" ha detto Bassetti. "E io mi riferisco al fatto che, quando uno è un esempio per intere generazioni di ragazzi, evidentemente non può fare una cosa come quella che ha fatto, cioè salire sul palco mentre c'era sua moglie che conduceva il festival, e baciare sulla bocca" qualcuno, "al di là del fatto che fosse un uomo o una donna". Secondo il camice bianco quello di Fedez sarebbe "un atteggiamento profondamente sbagliato dal punto di vista dell'insegnamento psicologico che si può dare ai ragazzi". Bassetti cita nel dettaglio valori come "la fedeltà e alcuni comportamenti che secondo me andrebbero anche insegnati". Il problema a suo avviso è che "un atto così sul palco di Sanremo davanti a 20 milioni di persone non si deve fare. Lo si può fare in un privato".

