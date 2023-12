Assalto alla Cgil: condannati a otto anni Fiore e Castellino. I militanti: "Mo famo la guerra"

Il Tribunale di Roma ha condannato Giuliano Castellino a otto anni e sette mesi di reclusione e Roberto Fiore a otto anni e sei mesi di reclusione. I due leader di Forza Nuova erano stati individuati come le menti dietro l'assalto alla sede della Cgil avvenuto il 9 ottobre 2021, nel corso di una manifestazione contro l'obbligo di Green Pass.

Le accuse formulate per loro erano tre: di devastazione aggravata in concorso e istigazione a delinquere. Per i due, lo scorso 16 ottobre, la pm aveva sollecitato la condanna a dieci anni e sei mesi di reclusione.

Alla notizia della condanna è esplosa la rabbia dei militanti neofascisti. che avrebbero esclamato frasi come: "Mo famo la guerra" e "Gente come noi non molla mai".

Oltre ai leader del movimento neofascista, i giudici hanno disposto altre cinque condanne: Per Luigi Aronica, militante di Forza Nuova, 8 anni e mezzo, mentre gli altri imputati Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa sono stati condannati a 8 anni e 2 mesi.

