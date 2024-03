Frana sui binari mette a rischio le vacanze di Pasqua in Puglia: stop ai treni sulla Roma-Bari

Vacanze di Pasqua a rischio per chi vorrà recarsi in Puglia. Dopo la frana sui binari tra Benevento e Ariano Irpino l’Italia è praticamente divisa in due. Sulla linea Caserta - Foggia la circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino dal 12 marzo scorso, per ripristinarla ci vorranno 30 giorni. Stop ai treni per un mese sulla Roma-Bari. Previste ripercussioni significative sui trasporti ma anche sulle tasche degli italiani.

Numerosi disagi per chi viaggia da e per la Puglia

Per un mese stop ai treni sulla Roma-Bari poiché il tratto della linea ferroviaria tra Ariano Irpino e Montecalvo, in Campania, inutilizzabile a causa di una frana, verrà ripristinato entro 30 giorni. Durante l’interruzione sarà attivo un servizio sostitutivo con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale.

Si prevedono importanti disagi. Alcuni parlamentari di centrodestra sono scesi in campo per chiedere "che il ripristino avvenga nel più breve tempo possibile e che, con le difficoltà del caso, i disagi siano ridotti al minimo. A tal proposito, abbiamo avanzato una serie di proposte, di cui va valutata la fattibilità tecnica, per chiedere un’offerta di viaggio alternativa al servizio sostitutivo in bus tra Benevento e Foggia predisposto nelle ultime ore. In particolare, tra queste, abbiamo avanzato l’ipotesi di prevedere il proseguimento dei treni che collegano Roma a Taranto fino a Brindisi e Lecce. Questo consentirebbe di alleggerire la pressione sulla linea interrotta e di permettere a tutti coloro che abbiano acquistato un titolo di viaggio relativo alle tratte Roma-Lecce e Lecce-Roma di poter viaggiare con lo stesso titolo di viaggio senza ulteriori disagi né cambi e senza sostenere spese aggiuntive".

I treni cancellati

Sulla linea Caserta - Foggia la circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino dal 12 marzo per un inconveniente tecnico alla linea causato da un movimento franoso. Ancora in corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. La previsione di ripristino da parte del gestore della rete ferroviaria nazionale è stimata in 30 giorni. La circolazione sarà riattivata non appena saranno garantite le condizioni di sicurezza.

I treni Alta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus nella tratta interessata con significativi ritardi. È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.