Cancellato il super Green Pass da e per le isole

Passano due emendamenti e il Senato cancella l’obbligo del Green Pass rafforzato da e per le isole e dà la possibilità di fare le feste popolari e manifestazioni culturali all'aperto, “anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale”. Si tratta di due modifiche votate contro il parere del Governo.

Così l’Italia accelera sull’eliminazione delle restrizioni anti Covid, in un momento in cui già è stata messa da parte la mascherina all’aperto e hanno riaperto le discoteche. Dunque mentre si procede con serenità verso il 31 marzo, quando cadrà lo stato di emergenza, nello stesso giorno in cui il senatore M5s Iunio Valerio Romano chiede l’abolizione del Green Pass, ecco che l’Aula di palazzo Madama dà un segnale forte. Si riaprono così i canali della penisola con le isole anche a chi non ha fatto il vaccino. Infatti da adesso, per prendere un traghetto per o dalle isole, sarà necessario il Green Pass base, cioè quello che si ottiene anche con un tampone negativo.

Il primo commento è del sentore M5s Pietro Lorefice: “Sono molto felice che il Senato abbia approvato l'emendamento a mia prima firma, che consente l'utilizzo dei mezzi di trasporto da e per le Isole del territorio italiano semplicemente con il Green pass base anziché con il Green pass rafforzato come sin qui avvenuto. Diamo una risposta concreta ai cittadini delle isole che in queste settimane avevano giustamente segnalato una stortura che limitava in maniera eccessiva la libertà di spostamento”.

Gli emendamenti targati Lega vengono accolti con entusiasmo dal coordinatore regionale Lega Sardegna per Salvini premier, Dario Giagoni: "Grazie alla Lega la giusta protesta dei cittadini delle isole minori non deve essere confusa con posizioni No vax o negazionismi vari. Parliamo di casi di necessità per motivi di salute, lavoro, studio, ricongiungimento familiare. Esigenze di vita quotidiana e reali che non possono essere liquidate nel gran calderone degli stereotipi comuni in questo momento. Siamo felici che proprio grazie a una nostra proposta sia stato garantito un diritto fondamentale: quello alla mobilità. Isolani sì, isolati mai".

Del resto la Sardegna era stato un caso anche nel periodo del voto per il Presidente della Repubblica, quando il deputato Guido De Martini della Lega aveva denunciato come le regole imposte dal Governo impedissero addirittura di votare il Capo dello Stato. Un altro segnale dunque che va nella direzione di un Paese che ricomincia a vivere, fino all’allentamento di tutte le altre restrizioni compreso il green pass, e che non è escluso possa avere anche un'accelerazione, anche se, nel Governo, ci sono ancora forze politiche che chiedono ancora una certa cautela.