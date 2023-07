Greta e l'emergenza caldo: "È questo il segnale che state cercando?"

È caldo record in Italia, ma anche nel resto dell'Europa e negli Stati Uniti si boccheggia, con temperature che superano le medie stagionali quasi ovunque. Greta Thunberg lancia l'allarme caldo e avverte: "È emergenza clima". Su Twitter l'attivista svedese scrive: "Attualmente stiamo rompendo i record di caldo in tutto il mondo. La scorsa settimana abbiamo vissuto i momenti più caldi mai registrati, per molti giorni di seguito. Stiamo anche registrando temperature record sul livello del mare e livelli record bassi di ghiaccio. È un'emergenza".

Greta Thunberg ha pubblicato il "cinguettio" usando l'hashtag "Fridays for future" e allegando una foto in cui tiene in mano un cartello con la scritta "Azione per il clima adesso. È questo il segnale che state cercando?". Il tweet di Greta Thunberg arriva tre giorni dopo il via libera alla legge sulla natura dell'Europarlamento. Si tratta di un regolamento che imporrebbe agli stati membri obiettivi vincolanti per il ripristino delle aree terrestri e marine danneggiate dall'inquinamento o dallo sfruttamento intensivo, al fine di preservare la biodiversità. Il testo è considerato fondamentale dagli ecologisti per salvare la natura del continente, ma le grandi aziende agricole lo contestano perché riduce le loro possibilità di utilizzo di terreni e pesticidi, e lo accusano di non essere economicamente sostenibile.

In occasione della votazione, l'attivista svedese aveva detto: "La nostra battaglia continua, senza natura non c'è futuro". Poi aveva aggiunto: "È scandaloso che si debba lottare per le briciole, questi problemi non dovrebbero neanche esistere".