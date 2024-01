Ilaria Salis rischia 11 anni. Il legale: "In aula con catene a mani e piedi, tirata come un cane"

È iniziato oggi, lunedì 29 gennaio, il processo a Ilaria Salis, l'insegnante 39enne di Monza detenuta da quasi un anno a Budapest, in Ungheria, con l'accusa di aver aggredito due estremisti di destra. Le immagini del Tg3 hanno documentato l'ingresso della 39enne in aula con mani e piedi ammanettati, tenuta in catene da due agenti di scorta di un corpo speciale con tuta mimetica e giubbotto antiproiettile. È in queste condizioni che ha dovuto seguire l'intera udienza durata circa tre ore e mezza

"È stato scioccante, un'immagine pazzesca", ha commentato all'Ansa uno degli avvocati della difesa Eugenio Losco. "Ci aveva detto che veniva sempre trasferita in queste condizioni, ma vederla ci ha fatto davvero impressione. Era tirata come un cane, con manette attaccate a un cinturone da cui partiva una catena che arrivava fino ai piedi, con questa guardia che la tirava con una catena di ferro. Ed è rimasta così per tre ore e mezza. È una grave violazione della normativa europea, l'Italia deve porre fine a questa situazione ora".

Già da settimane la famiglia della 39enne denuncia le "condizioni disumane" a cui sarebbe sottoposta la 39enne, "costretta a mangiare con le mani" ha fatto sapere il padre Roberto Salis. Sul caso è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Chiediamo al governo ungherese di vigilare e di intervenire affinché vengano rispettati i diritti, previsti dalle normative comunitarie, della cittadina italiana Ilaria Salis detenuta in attesa di giudizio".

Di cosa è accusata Ilaria Salis e perché rischia 11 anni

Salis è costretta alla "detenzione preventiva" in un carcere di massima sicurezza dall'11 febbraio 2023. Secondo le autorità locali avrebbe aggredito alcuni neonazisti durante la manifestazione del Giorno dell'onore, che riunisce nella capitale ungherese migliaia di estremisti di destra, per festeggiare un battaglione nazista che tentò di impedire l'assedio della città da parte dell'Armata Rossa. Le autorità ungheresi sostengono che Ilaria Salis farebbe parta di un gruppo organizzato e che avrebbe pianificato le aggressioni.

Salis è difesa dall'avvocato Gyorgy Magyar, per il legale non ci sono prove della partecipazione di Salis all'aggressione. Ilaria si dichiarerà non colpevole "così - ha aggiunto Magyar, il cui studio legale è noto in Ungheria per l'impegno nei diritti umani - è sicuro che il processo continuerà con udienze di merito". Per Salis la Procura, nell'atto di rinvio a giudizio, lo scorso novembre ha chiesto 11 anni di carcere mentre ed è stata respinta nei mesi scorsi la richiesta di concederle i domiciliari.

I familiari di Ilaria Salis hanno lanciato una petizione per la sua liberazione. Nei mesi scorsi il padre ha denunciato le condizioni di detenzione della figlia chiedendo più volte l'intervento delle autorità italiane, inizialmente accusate di immobilismo dai familiari della donna. Situazione mutata in parte dopo il colloquio del padre col ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha poi incontrato a Bruxelles il suo omologo ungherese Peter Szijjarto a cui ha chiesto per Salis "un trattamento rispettoso delle regole e della dignità della persona, eventuali soluzioni alternative alla detenzione".