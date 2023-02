Latte "fresco" addio: anche Granarolo allunga la scadenza a 10 giorni

Lo aveva annunciato nel 2020, ora fa sul serio: Granarolo società leader della distrubuzione di latte e che conta di una filiera di oltre 600 soci-allevatori in 12 regioni italiane abbandona il mercato del latte fresco per andare incontro al mercato. "Il mercato si sposta verso latte a più a lunga conservazione e noi con il mercato" spiega Granarolo direttamente a Today giustificando l'approccio con la mission aziendale di una crescita sostenibile e la lotta agli sprechi.

Stop quindi al concetto di latte fresco in virtù di una scadenza allungata a 10 giorni, l'unico che ormai si trova nei banchi frigorifero dei supermercati. Si tratta di un latte pastorizzato a temperatura elevata e riguarda oltre che il marchio Granarolo, anche quello della Centrale del latte di Milano e della Centrale del latte di Calabria.

Come spiega Granarolo si tratta di un prolungamento di oltre il 60% della shelf-life e la modifica della linea di produzione del latte fresco ha cominciato a prendere forma nel 2020 dopo i primi mesi di pandemia. In un contesto di maggiore attenzione all’ambiente e di calo del potere d’acquisto delle famiglie, la scelta di Granarolo di non produrre più il latte con la scadenza a sei giorni, ha l’obiettivo di ridurre gli sprechi. Infatti, una parte rilevante del latte fresco scade nei banchi frigo prima ancora di essere venduta oppure nei frigoriferi di casa prima di essere consumata. Come ricorda il fatto alimentare altro motivo per cui Granarolo ha deciso si prolungare l’intervallo di consumo sino a 10 giorni è che le persone preferiscono acquistare latte con la scadenza più lontana nel tempo. Per assecondare questa tendenza le catene di supermercati hanno l’abitudine di ritirare dai banchi frigorifero le confezioni di latte prima della scadenza riportata sull’etichetta. Si tratta di una consuetudine che incide sul prezzo di vendita, visto che l’onere dei resi e del successivo smaltimento viene gestito dal produttore o dal distributore. L’aspetto critico è che per motivi logistici solo una parte di questo latte (ancora in ottime condizioni di conservazione), viene recuperato e destinato alle associazioni del volontariato. La rimanente quota viene destinata all’alimentazione animale, mentre la bottiglia finisce nel circuito di recupero del pet.

Ma com'è fatto il latte ESL (extended shelf life, ovvero a vita più lunga): chiamato anche “Più Giorni”, il latte ESL viene pastorizzato a una temperatura più elevata rispetto al latte fresco, senza nessun ulteriore processo meccanico, mantenendo le caratteristiche nutrizionali e di buon gusto del latte e aumentandone la durata di conservazione in frigorifero fino a circa 25-30 giorni.