Pagati meno di 4 euro all'ora e senza riposo, non è sfruttamento del lavoro. Imprenditore assolto

Senza ferie, senza giorno di riposo, lavoravano 40 ore settimanali ma sarebbero stati pagati solo per la metà e con un contratto part time percependo 900 euro al mese, la media di meno di 4 euro all'ora. L’ispettorato del lavoro, che ha fatto i controlli, ha sollevato un problema di sfruttamento del lavoro e il legale rappresentante della società, a capo di una catena di abbigliamento, è finito a processo ma ieri è stato assolto al tribunale di Ancona dal reato "perché il fatto non sussiste". Non ci sarebbe stata la sussistenza di una condizione di stato bisogno del lavoratore che, se si sentiva sfruttato, avrebbe potuto licenziarsi a meno che quel lavoro non era proprio impellente per lui e chi lo aveva assunto lo sapeva approfittandone.

Imputato un 51enne, napoletano, a capo dell'attività e con punti vendita al centro commerciale II Maestrale di Senigallia, nelle Marche, e al centro commerciale Le Grotte a Camerano. Stando alle accuse l'imputato avrebbe assunto lavoratori sfruttandoli, offrendo retribuzioni inferiori rispetto al contratto di lavoro o non corrispondenti agli effettivi giorni e ore di lavoro fatte.

C'era stata una segnalazione nel 2018 sul gruppo di vendita e in tutta Italia erano scattati a catena i controlli dell'ispettorato del lavoro che aveva accertato come a fronte di contratti part time (24 ore settimanali) le prestazioni degli assunti si prolungavano fino oltre 40 ore settimanali (un tempo pieno), non usufruendo del giorno libero settimanale e nemmeno delle due settimane di ferie consecutive all'anno. Le indagini sono andate avanti dal luglio 2018 ad ottobre 2019 e sono stati sentiti i lavoratori di entrambi i punti vendita. Molti erano giovani sotto i 30 anni che si sono trasferiti anche dal sud d’Italia per poter lavorare.