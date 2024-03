"La vera camorra sta a Desenzano, non a Napoli": Marisa Laurito fa infuriare il Comune

Che la camorra sia ben radicata in molte città del nord Italia è documentato da numerose indagini, ma sulle parole di Marisa Laurito durante l'intervista di Peter Gomez, è scoppiato un caso.

"Non è solo un problema di Napoli, è un problema italiano. Oggi è a Desenzano che risiede la camorra più importante", ha affermato l'attrice nel corso della trasmissione "La Confessione", in onda su Rai 3.

La replica: "Qui mai una richiesta di pizzo"

Originaria di Napoli ma bresciana d'adozione, Marisa Laurito si riferiva al comune di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. La replica da parte del Comune non è tardata ad arrivare: "Spero che la signora Laurito scherzasse, non conosce la nostra realtà", ha ribattuto dalle pagine di Bresciaoggi Pietro Avanzi, assessore comunale alla sicurezza.

"Amministro Desenzano da 7 anni e non ho mai avuto sensazioni tangibili della presenza di organizzazioni criminali", prosegue. "Anche dal confronto con le forze dell’ordine non emerge una tale situazione: abbiamo fenomeni di micro criminalità, come ovunque, ma nemmeno un caso di richiesta di pizzo è mai stato denunciato".