I centri antiviolenza bacchettano Michelle Hunziker: "Dà informazioni errate"

Botta e risposta tra Michelle Hunziker e l'associazione Di.Re."Donne in Rete contro la violenza". Al centro della vicenda alcune dichiarazioni rilasciate dalla showgirl a Silvia Toffanin, nel corso della puntata di ieri di "Verissimo", in onda su Canale 5. "Non ci siamo fermate neanche durante il Covid, quando tutti i centri antiviolenza giustamente erano fermi", ha affermato Hunziker riferendosi all'operato dell'associazione da lei fondata "DoppiaDifesa".

In un comunicato, Di.Re. ha espresso "sconcerto per quanto dichiarato ieri sera Michelle Hunziker. Si tratta di un'affermazione erronea - spiegano dall'associazione - dal momento che tutti i centri antiviolenza della rete D.i.Re sono rimasti aperti e non hanno mai interrotto l'attività durante tutta la pandemia e anche quelli impegnati in progetti di accoglienza in emergenza, 24 ore su 24, hanno continuato a intervenire raggiungendo le donne negli ospedali, nelle stazioni dei carabinieri o nei commissariati per fare colloqui di sostegno e offrire, quando richiesta, ospitalità".

"La dimostrazione di quanto le affermazioni di Hunziker siano frutto di un'imperdonabile disinformazione, è contenuta nei numeri del monitoraggio svolto dalla rete D.i.Re durante l'emergenza sanitaria da Covid-19", si legge ancora nella nota.

Secondo i dati raccolti, dal 2 marzo al 5 aprile 2020 - piena pandemia Covid, dunque - i centri antiviolenza D.i.Re sono stati contattati da 2.867 donne, di cui 806 (circa il 28%) non si erano mai rivolte prima ai presidi della rete.

Le scuse via social

"Michelle Hunziker voleva semplicemente fare riferimento all'estrema difficoltà nel continuare a prestare aiuto alle donne vittime di violenza", si legge oggi, 4 marzo, in una storia Instagram pubblicata dall'associazione della showgirl DoppiaDifesa. "Si scusa pertanto per aver erroneamente usato l'aggettivo 'tutti' riguardo i centi antiviolenza e ha il massimo rispetto e apprezzamento nei confronti di tutti i centri che aiutano le donne", conclude la rettifica via social.