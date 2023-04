Il barcone con 500 migranti che rischia di naufragare

Alta tensione nelle acque del Mediterraneo, dove un barcone con a bordo 500 migranti si trova alla deriva tra le onde alte quattro metri, in una situazione che rende molto complicate anche le operazioni di soccorso. Sono più di 36 ore che dall'imbarcazione, segnalata ieri da Alarm Phone, arrivano richieste d'aiuto: soltanto nelle ultime ore il barcone è stato raggiunto dalla nave Geo Barents di Medici senza frontiere, che sta monitorando la situazione in attesa del momento migliore per intervenire e prestare soccorso.

Barcone alla deriva: a bordo 500 migranti

L'imbarcazione è sovraccarica e rischia di ribaltarsi a causa delle cattive condizioni meteo con raffiche di vento di oltre 40 nodi e onde alte. Al momento si trova in zona Sar Maltese, ma le autorità di La Valletta hanno assunto il coordinamento delle operazioni. "Dalle ore 4 di questa mattina, l'imbarcazione in pericolo è visibile dal ponte della Geo Barents", spiegano da Msf. La nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, però, non ha effettuato ancora il soccorso.

"A causa delle condizioni meteo avverse, in questo momento non è possibile effettuare il soccorso senza compromettere la sicurezza dei superstiti, nonché quella dei soccorritori e soccorritrici di Msf", spiegano dall'ong. Durante la notte a 'ombreggiare' l'imbarcazione sono giunti anche due mercantili. "Chiediamo alle autorità di mobilitare sufficienti risorse di soccorso senza ulteriori indugi", chiede Alarm Phone, in contatto con i naufraghi. "Abbiamo consigliato loro di mantenere la calma perché qualsiasi salvataggio a causa del maltempo richiede tempo". Secondo quanto riportano dalla Geo Barents, i migranti a bordo sarebbero senza salvagenti, con i mercantili che cercano i qualche modo di proteggerli dalle onde, ma che non sono equipaggiati per portare a termine una operazione di salvataggio così imponente

Vertice a Palazzo Chigi

Alle 18 di oggi, martedì 4 aprile, a Palazzo Chigi è stata fissata una nuova riunione per fare il punto sulla questione migranti. Al vertice, convocato dal premier Giorgia Meloni, dovrebbero prendere parte il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il responsabile della Difesa Guido Crosetto.