Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa, Musumeci: "Blocco navale? Non è il caso"

Ancora sbarchi di migranti sull'isola di Lampedusa. Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 ottobre sono arrivate quattro imbarcazioni, con circa 258 migranti (in totale). Altri due sbarchi sono avvenuti nelle ore successive. I migranti sono stati soccorsi dalla motovedetta G212 della guardia di finanza a soccorrerli. Gli ultimi due gruppi hanno riferito di essere salpati da Al Zawiya in Libia, pagando 5mila dollari a testa per la traversata.

Di come affrontare l'emergenza è tornato a parlare intanto il ministro per le Politiche del mare, Nello Musumeci. "Il blocco navale è un rimedio estremo che viene determinato da una convergenza internazionale, quindi non è questo il momento e il caso", dice rispondendo a una domanda sull'ipotesi del blocco navale rilanciata di recente dal presidente del Senato Ignazio La Russa per fermare l'immigrazione irregolare.

