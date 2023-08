A Milano cadono alberi e volano tetti: corsa al parcheggio nei centri commerciali

Dopo giorni di afa tornano i temporali al Nord, con fenomeni violenti a Milano e nell’hinterland. Il forte vento ha abbattuto alcuni alberi e ha scoperchiato alcune case. Il maltempo ha colpito gran parte della provincia, in particolare la zona sud-ovest dei comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco, con temperature in calo anche di 15 gradi centigradi. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, almeno una sessantina, per alberi pericolanti o caduti.

Almeno 60 chiamate ai vigili del fuoco

Un albero è caduto sulla carreggiata della tangenziale ovest all'altezza di Assago, circostanza che ha indotto la polizia locale a chiudere momentaneamente il tratto interessato, sbarrando lo svincolo di Milano Ticinese. Finito a terra anche un albero in centro città. In zona stazione Centrale, invece, le squadre di soccorso sono intervenute per un tetto pericolante. Scoperchiata anche una palazzina a Buccinasco, con il tetto finito in strada. I vigili del fuoco sono intervenuti a Milano anche per mettere in sicurezza un cornicione pericolante mentre un uomo di 68 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un vaso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A rischio esondazione i fiumi Seveso e Lambro

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso, sabato pomeriggio, un nuovo avviso che conferma la criticità arancione (moderata) per temporali nella giornata di sabato, con intensificazione nel tardo pomeriggio e possibili fenomeni di forte intensità (raffiche di vento, grandine e accumuli di pioggia). Segnalato un livello di criticità gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico dal pomeriggio e rischio idraulico dalla mezzanotte. A rischio esondazione i fiumi Seveso e Lambro.

Corsa al parcheggio nei centri commerciali

L'allerta meteo ha fatto scattare una corsa al parcheggio nei centri commerciali, per mettere le auto al riparo dalla grandine e dalla caduta di alberi. Molti utenti sui social si sono lamentati perché dovendo andare a fare la spesa non sono riusciti a trovare posto per parcheggiare momentaneamente l'auto. E c'è anche chi ha scelto le tettoie degli impianti di benzina, o ha coperto le auto come ha potuto, con cartoni, coperte e materassini.

Continua a leggere su Today.it...