Molestie sul luogo di lavoro: 8 donne su 10 non denunciano

Sono ancora troppe le donne a subire molestie sessiste sul luogo di lavoro senza denunciare. "C'è un problema reale di silenzio estremamente importante", afferma Dhebora Mirabelli, presidente dell'Osservatorio "6come6 6libera" nel corso di un convegno tenutosi in occasione dell'8 marzo alla Camera dei deputati. Secondo l'Istat, l81% delle donne che subiscono molestie e violenze sul luogo di lavoro non denuncino. Una percentuale che sale addirittura all’88% secondo i dati dell'Osservatorio.

Molestie a lavoro, in molti casi i colleghi assistono

"Il 50% delle testimonianze raccolte hanno ad oggetto le molestie verbali. Il tutto avviene nell'80% dei casi nell’orario di lavoro e nel circa 90% delle volte nelle sedi di lavoro", spiega Mirabelli. Nei tre mesi in cui l'indagine è stata condotta, è emerso che solo il 6% delle vittime ne parla apertamente in azienda, sebbene il 18% dei lavoratori - tra uomini e donne - assistano personalmente ad episodi di violenza o sessismo e addirittura un terzo delle donne molestate dichiara che erano presenti colleghi.

Le politiche aziendali di prevenzione e contrasto alle molestie, evidentemente, non funzionano. "Quando le vittime decidono di rivolgersi a un superiore, riferiscono di ricevere comprensione per il 63%, il 30% ha manifestato incredulità e solo il 7% ha agito in modo concreto", aggiunge Mirabelli. "Questo perché la maggior parte dei datori di lavoro "invita a rivolgersi alle autorità e non considera la possibilità di dotarsi di strumenti e organismi interni preposti alla soluzione del problema".