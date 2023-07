Nel paese dove dilagano crampi e diarrea. Il Comune agli abitanti: "Bollite l'acqua"

Diarrea, crampi, vomito e febbre. A Nogaredo, piccolo comune di circa duemila anime in provincia di Trento, sono stati segnalati diversi casi di dissenteria e dolori addominali, tanto che il Comune è stato costretto a correre ai ripari pubblicando un avviso su Facebook: "A seguito di verifiche effettuate sul sistema di pompaggio a servizio della rete idrica comunale - si legge - si rendono necessari ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche dell'acqua". E ancora, viene spiegato nell'avviso: "Considerato peraltro che l'acqua ad uso alimentare mantiene comunque le caratteristiche di potabilità, in attesa degli approfondimenti, a scopo precauzionale, si ritiene necessario invitare le utenze private servite dall'acquedotto di utilizzare l'acqua solo previa bollitura fino a diversa disposizione".

Che in paese qualche problema ci sia è confermato nei commenti in calce al post. Non mancano le critiche all'amministrazione, rea (almeno secondo qualcuno) di essersi mossa in ritardo. "È da una settimana che bevo 2 litri di acqua al giorno fin che sono a lavoro… adesso mi spiego la dissenteria, vomito e febbre…" scrive un abitante. E un altro: "Siamo già due in casa con gastroenterite! Ma state scherzando". "Io l'ho dovuto sapere tramite una vicina di casa" dice una donna. "Ora mi spiego i 3 giorni di diarrea intensa (da lunedì), crampi allo stomaco, vomito e febbre. Forse certe notizie vanno dette prima! Grazie mille per avere cura della nostra salute".

Interpellato dall'Ansa, il sindaco Alberto Scerbo ha fatto chiarezza. "Lunedì abbiamo ricevuto delle segnalazioni da parte di alcuni cittadini che hanno avuto dei casi di dissenteria nel weekend. Martedì abbiamo disposto delle verifiche, condotte da Ecoopera, per scongiurare eventuali problematiche. Al momento hanno escluso che le fonti abbiano problemi di contaminazione. I medici di base, invece, ci hanno segnalato un virus intestinale che sta circolando in diversi comuni della destra Adige, non solo a Nogaredo. A scanso di equivoci, però, mi è sembrato importante fare subito degli accertamenti e prendere la decisione più cautelativa per i cittadini: così mercoledì siamo usciti con questo avviso. Questa mattina i tecnici stanno facendo degli interventi, nel pomeriggio ci saranno aggiornamenti". Insomma, si tratterebbe di un banale virus intestinale e non di acqua contaminata. Ma siamo nel campo delle ipotesi.

