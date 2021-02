Sei territori rischiano l'area intermedia e due quella a maggiori restrizioni in attesa del report #41 dell'Iss e delle decisioni del ministro della Salute che entrerà in vigore da lunedì 1 marzo. Il testo provvisorio del decreto ministeriale in vigore dal 6 marzo al 6 aprile è pronto

Ci sono otto regioni a rischio zona arancione e rossa in attesa del report #41 dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute e dell'ordinanza del ministro Roberto Speranza che oggi definirà i cambi di colore delle regioni e che andrà in vigore non più nel week end, come nelle ultime settimane, ma a partire da lunedì primo marzo. Intanto il governo ha promesso nella riunione di ieri alle regioni che oggi avranno la bozza del nuovo Dpcm che il governo Draghi vuole approvare entro il week end che sostituirà quello in vigore fino al 5 marzo (c'è la possibilità che lo firmi già oggi).

L'ordinanza di Speranza oggi: le otto regioni che rischiano la zona arancione e rossa e la bozza del Dpcm in arrivo

Ieri il bollettino della Protezione Civile sull'emergenza Coronavirus ha registrato un balzo nei contagi, sfiorando quota 20mila secondo la traiettoria che in breve ci dovrebbe portare alla Terza Ondata a causa della maggiore trasmissibilità della variante inglese di Sars-CoV-2. Una decina di giorni fa un esperto aveva spiegato a Today.it che c'erano due indizi della terza ondata in arrivo, ovvero il 15.20% di dominanza della nuova variante inglese (come confermava uno studio dell'Iss) e i cluster in alcune province. Mancava però l'incremento dei contagi ma da due giorni il bollettino della Protezione Civile certifica una crescita che non è ancora esponenziale ma che rimane comunque vigorosa. Questo porta automaticamente al rischio di un nuovo lockdown. Le terapie intensive continuano a riempirsi ormai da giorni e sono già otto le regioni oltre la soglia critica del 30%. La Lombardia è la regione che contribuisce di più ad ampliare il numero di positivi: con 51.473 tamponi effettuati, ieri si sono registrati 4.243 nuovi positivi, con la città metropolitana di Milano che torna a essere la più colpita con 1.072 casi, 409 dei quali nel Comune di Milano.

Per questo oggi si guarda con grande attenzione al report #41 dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute che, in base ai dati della settimana scorsa, deciderà quali indicazioni dare alla Cabina di Regia Benessere Italia e al ministro Speranza sulle zone arancioni e rosse. Il fisico Roberto Battiston dell'Università di Trento ha detto ieri in un colloquioo con l'agenzia di stampa Ansa che in soli quattro giorni l'indice di contagio Rt è salito a livello nazionale da a 0,91 a 1,02 ed è tornato ai livelli di ottobre: "Una crescita dell'indice Rt di 0.11 in quattro giorni è anomala", ha osservato Battiston: è stata trainata dalle province di Pescara, Chieti, Salerno, Imperia, Brescia, Ancona, Campobasso, Trento, Pistoia, Siena e Perugia. Secondo il fisico "è assolutamente necessario seguire tempestivamente una logica di interventi localizzati per lo più a livello di province". Intanto il tasso di positività è al 4,5% ma il rapporto sui soli tamponi molecolari indica una percentuale del 9,7%. Dopo la Lombardia nell'incremento dei casi ci sono Campania (2.385), Emilia-Romagna (2.090), Piemonte (1.454), Toscana (1.374), Veneto (1.374), Lazio (1.256) e Puglia (1.154). Secondo l'analisi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) in una settimana sono aumentate da sei a otto le regioni che superano la soglia critica del 30% dei posti letto in terapia intensiva. Sono Umbria (57%), Abruzzo (37%), Friuli Venezia Giulia (33%), Lombardia (33%), Marche (36%), Molise (36%) e le province autonome di Bolzano e Trento, rispettivamente con il 35% e il 39%.

In questo quadro, e in attesa del monitoraggio dell'Iss, sono otto le regioni che rischiano oggi il cambio di colore. Una, il Piemonte, sembra ormai destinato ad entrare sicuramente in zona arancione: i dati pre-report ricevuti dagli esperti della Regione indicano che l'indice di contagio Rt è cresciuto e si attesta anche se di poco sopra l'1, sia nel caso dell'Rt puntuale (1.02) che nel caso dell'Rt medio (1.03). La pressione ospedaliera resta stabile, con un lieve incremento nell'occupazione delle terapie intensive (dal 22% al 23%), mentre resta al 33% quella dei posti ordinari. A rischiare il cambio di colore, scrive oggi il Corriere della Sera, sono anche Lazio e Lombardia (in zona arancione) insieme a Puglia (ma l'assessore Lopalco pronostica la zona gialla), Marche e Basilicata. In zona rossa potrebbero finire la Campania e l'Emilia-Romagna. La situazione più difficile è quella della Basilicata perché nella regione aumentano i casi, l'incidenza per centomila abitanti e l'indice di contagio anche se resta sotto la soglia d'allerta la pressione ospedaliere. Ieri nella regione sono stati analizzati 1.245 tamponi molecolari: 128 sono risultati positivi e di questi 120 appartengono a residenti in regione. La task force regionale ha inoltre reso noto che nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso, con il totale delle vittime lucane salito a 358. Sono 90 (tre più di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali cinque (come ieri) in terapia intensiva, due al San Carlo di Potenza e tre al Madonna delle Grazie di Matera.

Emilia-Romagna e Campania zona rossa?

Nel Lazio l'indice di contagio Rt è sotto l'1 ma sono state create numerose zone rosse locali e il rischio che la regione finisca in zona arancione è alto. "La Liguria ha un indice Rt a 0,94 quindi confidiamo di tornare in fascia gialla", dice invece il presidente Giovanni Toti mentre in Campania il sindaco Luigi de Magistris non esclude che Napoli possa diventare zona rossa mentre la Regione confida di rimane in arancione. In base all'ordinanza del 19 febbraio le regioni italiane sono:

in zona gialla : Calabria, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto;

: Calabria, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto; in zona arancione : Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Molise, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria;

: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Molise, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria; in zona rossa : nessuna Regione;

: nessuna Regione; in zona bianca: nessuna Regione

Repubblica sostiene invece che saranno tre le regioni a lasciare la zona gialla: Piemonte, Lombardia e Marche dovrebbero entrare in zona arancione in base all’Rt e al rischio calcolato valutando 21 indicatori. La cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero dovrebbe sancire oggi il cambiamento.

I tecnici verificheranno se tra le regioni già in zona arancione qualcuna è da retrocedere in fascia rossa. Umbria, Toscana, Marche, Piemonte e Lombardia hanno creato aree rosse localizzate all’interno delle regioni.

Con questi cambi di fascia resteranno in zona gialla Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Valle d’Aosta, Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio e Sicilia. La Sardegna è l’unica ad avere dati da zona bianca: meno di 50 casi per 100mila abitanti e rischio basso da tre settimane consecutive. Il rischio - o per meglio dire, il piano alternativo dei governatori per non mandare interi territori in arancione - è anche che intere province possano passare all'arancione scuro con misure ancora più restrittive. Da sabato nelle Marche scatterà la didattica a distanza al 100% nelle superiori fino al 6 marzo. Stop alle lezioni in presenza anche per i ragazzi delle classi seconde e terze medie delle province di Ancona e Macerata. Da sabato anche le provincia di Pistoia e Siena saranno zone rosse. Nel Lazio nuove zone rosse nei Comuni di Colleferro, Carpineto Romano e Torrice (Fr). Scuole chiuse per Covid-19 a Ventimiglia e Sanremo dal 24 febbraio al 5 marzo: il 6 riapriranno.

Intanto le Regioni avrebbero chiesto, nel corso del vertice con il governo sul nuovo dpcm, un parere del Comitato tecnico scientifico sull'apertura delle scuole alla luce della particolare situazione epidemiologica, legata alla diffusione delle varianti e in particolare della variante inglese. Gli enti locali spingono per la chiusura degli istituti perché ritengono che lla variante inglese si stia diffondendo soprattutto nelle scuole: "A fronte di una possibile terza ondata, dovuta in particolar modo alla maggiore contagiosità delle varianti che sembra colpire in particolare i giovani, abbiamo la necessità di avere dati certi e previsioni d'impatto per concordare un'azione congiunta in settori fondamentali per la vita delle famiglie e delle comunità, come la scuola", ha fatto sapere ancora Bonaccini. Per ora le regole rimangono le stesse: nelle zone arancioni didattica in presenza tra il 50 e il 75% per le superiori, per i più piccoli fino alle medie lezioni in presenza. Dad nelle zone rosse. In alcuni casi i governatori hanno applicato misure più restrittive come ad esempio in Puglia.

La bozza del nuovo Dpcm Draghi: Italia chiusa fino a Pasqua

Il Corriere intanto scrive che la linea del governo è chiara: una situazione di altissimo rischio che — questo è stato ribadito nell'incontro con le Regioni — non consente allentamenti. L’ipotesi di aprire i ristoranti nelle Regioni in fascia gialla non sembra essere imminente, ancora chiuse pure palestre e piscine. Il nuovo Dpcm confermerà il divieto di spostamento tra le Regioni fino al 27 marzoenon consentirà di andare nelle seconde case se si trovano in «zona rossa». L’unico spiraglio riguarda i cinema e i teatri. Oggi arriverà il parere del Cts sulla ripresa al 27 marzo che sarà positivo sia pur condizionato all’andamento dell’epidemia. Questo, per punti, il riepilogo delle misure e delle restrizioni contenute nel nuovo Dpcm che prevede l'Italia chiusa fino a Pasqua:

stop agli spostamenti tra regioni: il divieto è valido fino al 27 marzo ma potrebbe essere prorogato con un nuovo decreto; rimane consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione così come gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, ragioni di salute o situazioni di necessità. Permessa in zona gialla in ambito regionale la visita in una sola abitazione privata, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22. Possono spostarsi due persone più i figli minori di 14 anni;

seconde case: sarà consentito anche nelle zone rosse ma il permesso sarà valido solo per il nucleo familiare; le ordinanze regionali possono derogare a questo permesso in caso di necessità;

palestre e piscine chiuse: consentita invece l'attività motoria individuale all'aperto come la camminata, la bici e la corsa;

cinema e teatri chiusi fino ad aprile: si lavora a un protocollo per la riapertura con regole molto rigide;

ristoranti chiusi a cena; in zona gialla aperti fino alle 18 e fino alle 22 consentito l'asporto. A domicilio è consentito ad ogni ora. Asporto e domicilio sono consentiti nelle zone arancio e rosse. Eccezione fanno gli autogrill, oltre le 18 in zona gialla, le mense e i ristoranti negli alberghi.

''È essenziale che il nuovo Dpcm chiarisca meglio il ruolo dei diversi livelli istituzionali in materia di contenimento della pandemia'', ha auspicato ieri il presidente della Conferenza degli Enti Locali Stefano Bonaccini. "Il governo sta lavorando intensamente in queste ore sul nuovo provvedimento anti-Covid. Sono naturalmente in costante contatto con Palazzo Chigi e contiamo di farvi avere, nella giornata di domani, con grande anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, una prima bozza del Dpcm. Per l'esecutivo Draghi è fondamentale il confronto costante con le Regioni e anticipare le decisioni, in modo da lasciare ai cittadini il tempo necessario per poter organizzare la propria vita", ha fatto sapere la neoministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini. "Abbiamo chiesto e stiamo ottenendo che nel prossimo Dpcm venga inserito che per le zone rosse territoriali istituite anche tramite ordinanza regionale, d'intesa con il Ministero della Salute, vengano previsti i ristori nazionali", ha annunciato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Repubblica scrive che il Dpcm che il premier Draghi potrebbe firmare oggi confermerà tutte le restrizioni con l’unica apertura a valutare una possibile riapertura di cinema e teatri il 27 marzo. E di consentire l’apertura dei musei in zona gialla anche nei weekend.

La zona arancione scuro: regole e limitazioni

E da sabato scatterà la zona arancione scuro per Bologna e tutta la sua provincia. Questa decisione comporta, tra le altre, dal 1 marzo, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, con didattica a distanza per 15 giorni, ad eccezione della scuola dell'infanzia e dei nidi. Sempre da sabato nelle Marche scatterà la didattica a distanza (Dad) al 100% nelle scuole superiori fino al 6 marzo. Stop alle lezioni in presenza anche per i ragazzi delle classi seconde e terze medie delle province di Ancona e Macerata. Le misure fanno seguito all' aggravamento del trend dei contagi a livello regionale, in particolare per i giovani, soprattutto nelle province di Ancona e Macerata. Da sabato anche la provincia di Pistoia sarà zona rossa. Nel Lazio è zona rossa nei Comuni di Colleferro, Carpineto Romano e Torrice (Fr). Scuole chiuse per Covid a Sanremo e Ventimiglia dal 24 febbraio al 5 marzo. "Nelle scuole abbiamo il 33% di casi in aumento in una settimana", ha detto oggi il direttore generale dell'Ats Milano Walter Bergamaschi. Chiuse anche le scuole a Brescia, in zona arancione rafforzato. Chiuse anche le scuole a Campobasso fino al 7 marzo e ancora Dad in provincia di Perugia e nel ternano.

L'ordinanza che porta Bologna in zona arancione scuro prevede scuole di ogni ordine e grado chiuse da lunedì 1 marzo (tranne nidi e materne), visite ai famigliari proibite, stop allo sport anche all'aperto ma negozi e mercati aperti. È il consigliere delegato Daniele Ruscigno, sindaco di Valsamoggia, a sintetizzare i provvedimenti concordati oggi. Dunque scuole chiuse e Dad, come già deciso per Imola, ma resta "consentito andare in presenza agli studenti che frequentano scuole nei comuni in cui queste sono aperte", in pratica solo per chi frequenta istituti fuori dai confini metropolitani. "Resta salva- informa ancora Ruscigno- la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza". Nel momento in cui si è deciso di chiudere le scuole "è stato richiesto urgentemente allo Stato di riattivare la copertura legata alla possibilità di congedo dei genitori obbligati a stare a casa dal lavoro con i minori, attualmente non operativa, condizione che ritengo fondamentale per evitare ulteriori criticità oltre a quelle già presenti in questi provvedimenti".

Riguardo gli spostamenti, restano consentiti solo per ragioni "di lavoro, salute e comprovate necessita'", anche all'interno dei Comuni. Dunque "vietato fare visite a familiari e agli amici, anche nel proprio Comune, salvo casi di necessità. Vietato recarsi nelle seconde case". Invece "restano consentite le attività economiche, comprese quelle di servizio alla persona, permesse nelle zone arancioni. I datori di lavoro pubblici sono tenuti a limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile". Insieme ai negozi restano aperti anche i mercati. Stesso discorso per i parchi e i cimiteri. Per quanto riguarda lo sport, invece, sono "sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, così come l'attività sportiva svolta nei centri sportivi all'aperto. Resta consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all'aperto". È "possibile anche svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie".

Chiude anche la cultura. Sono infatti "sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica". A determinare queste limitazioni, sottolinea ancora Ruscigno, un "forte aumento di casi positivi nelle fasce di età più giovani, con un picco nel segmento 11-13 anni e negli adulti 74-85 anni oltre a una pressione molto alta sulle strutture ospedaliere dovute a un aumento dei ricoveri con una età media dei nuovi casi vicina alla soglia dei 40 anni".