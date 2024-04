Sulle pale eoliche in Sardegna il Governo (Draghi) "vince" sulla Regione

A distanza di anni, il governo Draghi vince contro la Regione Sardegna. Il Consiglio di Stato sposa infatti la teoria formulata dall'ex esecutivo sulle pale eoliche nell'isola: a prescindere dalla vicinanza con siti archeologici, è ''prevalente l'interesse all'incremento delle fonti di energia rinnovabili''.

Da Palazzo Spada respingono quindi il ricorso della Regione Sardegna e arriva il via libera al progetto di ''potenziamento del Parco eolico Nulvi Ploaghe'' proposto da Erg Wind Energy ed Erg Wind Sardegna.

L'arrivo di nuove pale eoliche nel Sassarese, tra la basilica romanica di Saccargia e diversi nuraghi, aveva creato invece divisioni nell'attuale governo. Per il Ministero della Cultura l'area dell'intervento è ''ricca di insediamenti e di testimonianze di epoca antica che rappresentavano un importante patrimonio archeologico da tutelare''. Il Ministero per la Transizione energetica, invece, sottolineava ''l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e comunitario''.



Il Governo Draghi, che vedeva l'attuale governatrice Alessandra Todde come viceministro allo Sviluppo economico, il 12 marzo 2022 aveva scelto invece di seguire la linea del Mite (il ministero dell'Ambiente e della transizione energetica). L'assalto degli impianti eolici alla Sardegna è stato uno dei temi caldi della campagna elettorale. La Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha dato ragione all'esecutivo respingendo il ricorso della Regione Sardegna, che dovrà versare 8mila euro alle due società coinvolte e altrettanti ''in favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con la Presidenza del Consiglio dei ministri''.