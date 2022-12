Papa Francesco chiede di pregare per Benedetto XVI: "È molto malato"

Benedetto XVI è "molto malato". Lo ha detto oggi papa Francesco al termine dell'udienza generale chiedendo ai fedeli "una preghiera speciale" per il Papa emerito che "nel silenzio sta sostenendo la Chiesa". "Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine".

Cosa sappiamo sulle condizioni di salute di Benedetto XVI

Non è chiaro di quale patologia soffra Joseph Ratzinger che ha 95 anni ed ha concluso il suo pontificato il 28 febbraio 2013 perché, spiegò in un'intervista dell'epoca, si era reso conto di non essere "più capace, fisicamente, psicologicamente e spiritualmente, di assolvere ai doveri del suo ufficio". Da allora le apparizioni pubbliche di Benedetto XVI si sono diradate sempre di più.

Ad agosto del 2020 un giornale tedesco aveva diffuso una notizia secondo cui Ratzinger sarebbe stato colpito da un'infezione al volto, ma a stretto giro era arrivata una nota stampa del Vaticano. "Le condizioni di salute del Papa Emerito non destano particolare preoccupazione, se non quelle per un anziano di 93 anni che sta superando la fase più acuta di una malattia dolorosa, ma non grave" spiegava la sala stampa vaticana. Oggi arrivano le affermazioni di papa Francesco che fanno trapelare più di qualche preoccupazione sulle condizioni di salute di Ratzinger.

