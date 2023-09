Il Papa incontra Macron: "Non c'è nessuna invasione di migranti"

Sul tema dei migranti Papa Francesco, in visita a Marsiglia, in Francia, lancia un appello affinché il Mediterraneo smetta di essere "un mare mortuum". E parlando dei porti chiusi, sottolinea che "due parole sono risuonate, alimentando le paure della gente: 'invasione' ed 'emergenza'. Ma chi rischia la vita in mare non invade, cerca accoglienza, cerca vita". Il Papa sottolinea che c'è "il diritto sia di emigrare, sia di non emigrare", e chiede di non chiudersi "nell'indifferenza".

"Contro la terribile piaga dello sfruttamento di esseri umani, la soluzione non è respingere, ma assicurare, secondo le possibilità di ciascuno, un ampio numero di ingressi legali e regolari, sostenibili grazie a un'accoglienza equa da parte del continente europeo, nel contesto di una collaborazione con i Paesi d'origine. Dire 'basta', invece, è chiudere gli occhi; tentare ora di 'salvare sé stessi' si tramuterà in tragedia domani", ha detto il Pontefice nel suo intervento di oggi agli "Incontri del Mediterraneo", alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron.

Papa Francesco ha aggiunto: "Quanto all'emergenza, il fenomeno migratorio non è tanto un'urgenza momentanea, sempre buona per far divampare propagande allarmiste, ma un dato di fatto dei nostri tempi, un processo che coinvolge attorno al Mediterraneo tre continenti e che va governato con sapiente lungimiranza: con una responsabilità europea".

Il Pontefice questa mattina, nell'arcivescovado di Marsiglia, ha salutato il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, poi ha incontrato alcune persone appartenenti a varie organizzazioni impegnate nell'assistenza e nel soccorso ai migranti nel Mediterraneo. A seguire ha visitato alcune persone in situazioni di disagio assistite dalle suore di Madre Teresa, poi la conclusione degli "Incontri del Mediterraneo" al Palais du Pharo. Nella stessa sede Bergoglio ha avuto un colloquio privato con Macron. L'ultimo appuntamento sarà la messa allo Stadio Velodrome di Marsiglia intorno alle 16. Alle 19.15 il Papa lascerà Marsiglia e prenderà l'aereo che lo riporterà a Roma intorno alle 20.50.

