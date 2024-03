Patatine chips ritirate dal commercio, l'allarme del ministero: "Rischio chimico"

Ritirati dal commercio diversi lotti del marchio di patatine "La-la Chips" per possibile rischio chimico. A lanciare l'allarme è il ministero della Salute, che ha emesso tre avvisi per altrettanti gusti delle chips in questione: le "Lala Fish Vinegar", "Fish Sweet Chili” e "Lala fish Cracker classic". Il richiamo riguarda tutti i lotti e tutte le date di scadenza.

Coloranti a rischio

L'avvertenza ai consumatori che abbiano acquistato le tipologie di patatine in questione è ovviamente di non consumare il prodotto e di riportare il pacco al rivenditore. Il rischio chimico, riporta il ministero, è dovuto alla presenza di un colorante alimentare on ammesso dalle attuali leggi in materia.

Le chips oggetto del richiamo sono prodotte nelle Filippine all'azienda "Newtoon food Filippine" e commercializzate in Italia dalla "Fresh tropical srl by Jawad".