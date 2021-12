"Ecco come diventano i polmoni dei non vaccinati"

Polmoni devastati, mancanza di ossigeno, fame d'aria. Matteo Bassetti ha pubblicato sui social una serie di tac di pazienti Covid tra i 50 e i 60 anni non vaccinati per mostrare gli effetti della malattia. "Ecco le immagini tc di giovani 50-60enni non vaccinati con la polmonite da Covid arrivate nei nostri reparti negli ultimi 10 giorni. Dove c'è bianco anziché nero i polmoni non scambiano ossigeno. Si ha così la cosiddetta fame d'aria che non si può e non si deve augurare a nessuno. Neanche al peggiore nemico", ha scritto il direttore della Clinica di malattie infettive all'ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Bassetti ha poi lanciato un durissimo attacco non solo ai no vax ma anche a chi, a vario titolo, contribuisce a fare disinformazione: "Mi rivolgo a giornalisti, politici e predicatori vari che, occupando stabilmente la comunicazione contro il beneficio dei vaccini, pensano di avere la verità in tasca (e non solo). Cosa volete dire oggi a queste persone in fin di vita anche per colpa vostra? Vi vergognate un po' di aver messo nuovamente in difficoltà gli ospedali e i sanitari italiani che lavorano sul Covid da 23 mesi? La colpa non solo è di chi non si è vaccinato, ma vostra che gli avete raccontato un sacco di menzogne. Avete sulla coscienza molte vite. Vergognatevi".

"Chi decide di non vaccinarsi dovrebbe fare un giro in reparto"

Nei giorni scorsi, intervenendo durante una conferenza stampa sull'andamento della pandemia in Liguria, Bassetti aveva rimarcato: "Chi decide di non vaccinarsi dovrebbe farsi un giro in reparto o vedere queste immagini per rendersi conto di quanto questo virus fa male".

"Non avevamo una settimana così difficile – aveva aggiunto Bassetti – dalla prima parte dell'anno. A livello di ricoveri siamo in piena quarta ondata e ci auguriamo di essere molto vicini al picco dei contagi perché siamo un po' stanchi. Continuiamo a ricoverare pazienti che deliberatamente hanno scelto di non vaccinarsi. Solo in questa settimana abbiamo avuto 10 accessi di soggetti tra i 50 e i 60 anni, ma anche una signora di 90 anni e ieri un signore di 100 anni non vaccinati".

In basso lo screenshot del post pubblicato da Bassetti: