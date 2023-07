Inaugurato il ponte gemello di quello di Messina: ecco come sarà quello sullo Stretto

È stato inaugurato ieri, giovedì 6 luglio 2023, il ponte Braila suil Danubio. Un'opera importantissima essenzialmente per una ragione: è praticamente la copia in scala 1:3 del ponte che verrà realizzato sullo Stretto, tra le città di Messina e Reggio Calabria. Il ponte è lungo 1975 metri di lunghezza ed è pensato per collegare le due sponde del Danubio nella città di Braila, nel sud est della Romania. Quello della città romena è il secondo ponte sospeso più lungo d'Europa ed è stato costuito dalla società WeBuild a capo del consorzio del progetto sullo Stretto di Messina.

È lungo quasi 2 chilometri e consentirà ai cittadini di attraversare il fiume in appena due minuti. Il ponte ha ricevuto un finanziamento da parte della Ue di più di 300 milioni di euro per la sua costruzione. Il Ponte sullo Stretto di Messina, ispirato pienamente a quello nella città romena, sarà lungo il doppio (circa 3km) e per l'avvio dei lavori si dovrà aspettare fino a marzo 2024. Dovrebbero durare sei anni salvo probabili imprevisti.

