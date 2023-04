Il ponte sullo Stretto di Messina "non ha copertura finanziaria"

Soldi cercasi. Il ponte sullo stretto di Messina si stima avere un costo di 13,5 miliardi di euro, mentre per i progetti complementari di ottimizzazione delle ferrovie e concessioni di Sicilia e Calabria - che saranno oggetto del contratto di programma con Rfi (Reti ferroviarie italiane) - vanno aggiunti altri 1,1 miliardi di euro. Lo si legge in un allegato del Documento di economia e finanza (Def), dove viene anche specificato che "ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente", cioè non ci sono attualmente fondi disponibili per finanziare i progetti.

L'allegato specifica che i fondi "dovranno essere individuati in sede di definizione del disegno di legge di bilancio", rimandando la decisione più avanti, in autunno. Il testo del governo individua diverse possibilità di finanziamenti: le risorse messe a disposizione dalle regioni a valere sui Fondi per lo sviluppo e la coesione, in finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti e della Banca europea per gli investimenti, i finanziamenti contratti sul mercato nazionale e internazionale e l’accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility, il fondo Ue per le infrastrutture creato nel 2014.