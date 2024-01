Postino lavora nel week end per consegnare lettere e pacchi: denunciato

Senza avvertire nessuno nell'ufficio postale in cui lavora, compreso il direttore della sede, ha iniziato a consegnare la posta e i pacchi non recapitati, portandoli ai destinatari nei fine settimana. Protagonista della storia - riportata dai quotidiani locali - un portalettere 55enne di una filiale delle Poste in provincia di Rimini. Alla fine l'uomo è stato denunciato.

La storia del postino denunciato in provincia di Rimini

Secondo i giornali riminesi, l'uomo - tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023 - avrebbe passato i sabati e le domeniche a consegnare lettere e pacchi che lui e i colleghi non erano riusciti a recapitare al primo tentativo. Insospettito dalla diminuzione delle giacenze non consegnate e preoccupato che la posta mancante potesse essere stata rubata o distrutta, il direttore dell'ufficio ha segnalato la cosa ai carabinieri che, avviati i controlli, sono risaliti all'autore delle consegne.

Dopo le indagini per il postino 55enne è scattata l'accusa di occultamento ai fini di distruzione di corrispondenza e, viene riportato ancora dalla stampa locale, nei confronti del postino sarebbe in corso anche un provvedimento disciplinare malgrado dopo una sospensione temporanea sia tornato al proprio posto di lavoro. L'inchiesta per occultamento a fine di distruzione di corrispondenza non è ancora arrivata alla conclusione delle indagini e quindi a un rinvio a giudizio o a una archiviazione.