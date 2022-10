Premio Nobel per la Letteratura 2022 alla francese Annie Ernaux

Il premio Nobel per la letteratura 2022 è stato assegnato alla francese Annie Ernaux. La scrittrice è stata premiata "per il coraggio e l'acutezza clinica con cui svela le radici, gli allontanamenti e i vincoli collettivi della memoria personale". "In 'L'occupazione' (2002) Ernaux analizza la mitologia sociale dell'amore romantico. Sulla base di appunti in un diario che registra il suo abbandono da parte di un amante, confessa e attacca un'immagine di se' costruita su stereotipi. La scrittura diventa un'arma affilata per sezionare la verità", ha spiegato il comitato che assegna il prestigioso premio.

Sono stati smentiti ancora una volta i pronostici. Era indicato come possibile vincitore lo scrittore francese Michel Houellebecq, finito spesso al centro dei riflettori per le sue prese di posizione critiche sull'Islam e autore di romanzi di successo come "Le particelle elementari" e "Sottomissione". Erano alte anche le quotazioni di Salman Rushdie, lo scrittore indiano naturalizzato britannico, autore de "I versetti satanici".

La vittoria è un "grande onore" e una "responsabilità", le prime parole di Annie Ernaux, intervistata dalla tv svedese dopo l'assegnazione del Nobel.

Chi è il premio Nobel 2022 Annie Ernaux

La scrittrice Annie Ernaux è nata a Lillebonne (Senna Marittima) il 1 settembre 1940 ed è una delle voci più autorevoli del panorama culturale francese. Pubblicata in tutto il mondo, la sua opera è stata consacrata dall'editore Gallimard, che ne ha raccolto gli scritti principali in un unico volume nella prestigiosa collana Quarto. Nei suoi libri ha reinventato i modi e le possibilità dell'autobiografia, trasformando il racconto della propria vita in acuminato strumento di indagine sociale, politica ed esistenziale. Considerata un classico contemporaneo, è amata da generazioni di lettori e studenti. In Italia L'Orma Editore ha pubblicato i romanzi "Il posto", "Gli anni", vincitore del Premio Strega Europeo 2016, "L'altra figlia", "Memoria di ragazza", "Una donna," vincitore del Premio Gregor von Rezzori 2019, "La vergogna", "L'evento" e "La donna gelata". Nel 2017 ha ricevuto il Premio Marguerite Yourcenar alla carriera, nel 2018 il Premio Hemingway per la letteratura, nel 2022 il Premio letterario internazionale Mondello - Sezione autore straniero.

I Nobel 2022

Nei giorni scorsi il premio Nobel per la Chimica 2022 è stato assegnato a Morten Meldal, K. Barry Sharpless e Carolyn R. Bertozzi "per lo sviluppo della chimica del clic (o chimica a scatto, ndr) e della chimica bioortogonale". Bertozzi, cresciuta a Lexington, in Massachusetts, ha legami con il nostro Paese. Il padre, un fisico nucleare, è nato in Italia, così come tutti i suoi quattro fratelli.

Il Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2022 è andato invece al biologo svedese Svante Pääbo, premiato "per le sue scoperte sui genomi degli ominidi estinti e l'evoluzione umana".