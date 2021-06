Aumentano le regioni "libere dal Covid": in Europa solo Spagna e Olanda restano in rosso

Sardegna e Liguria sono le due nuove regioni verdi nella mappa epidemiologica dell'Italia pubblicata oggi dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Si aggiungono al Molise, già verde nella mappa di una settimana fa. La zona 'green' indica un tasso di nuovi contagi negli ultimi 14 giorni inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti accompagnato da un tasso di positivita' ai test inferiore al 4% o un numero di nuovi casi nelle ultime due settimane inferiore a 75 contagi ogni 100 mila abitanti accompagnato da un tasso di positivita' ai test inferiore all'1%. Migliora la situazione anche in Calabria, passata dal rosso all'arancione.

Il resto d'Italia si conferma in zona arancione, il colore che accomuna la gran parte delle regioni del resto d'Europa.

Nessuna area in Europa è classificata ad alta incidenza (rosso scuro). La situazione continua a migliorare in tutta l'Ue, con Germania settentrionale, Romania, Polonia e Finlandia di colore verde. La Spagna centrale e meridionale e tutta l'Olanda restano in rosso.

Va ricordato che nonostante il green pass i "colori" della mappa europea possono far scattare ulteriori limitazioni alla circolazione con la richiesta di tamponi e quarantena per i viaggiatori.